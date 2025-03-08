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Posted 8 марта, 09:58

Published 8 марта, 09:58

Modified 11 марта, 05:22

Updated 11 марта, 05:22

Минтранс Ростовской области связал рост нарушений ПДД с улучшением дорог

Минтранс Ростовской области связал рост нарушений ПДД с улучшением дорог

8 марта 2025, 09:58
Фото: 1MI. Минтранс Ростовской области связал рост нарушений ПДД с улучшением дорог
В январе 2025 года камеры зафиксировали более 270 тысяч нарушений ПДД в Ростовской области. Министр транспорта региона считает, что это связано с улучшением качества дорог. Об этом она рассказала в личном телеграм-канале.

Согласно статистике, в Ростовской области в январе 2025 года было выявлено больше 270 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Беликова связала увеличение числа нарушений с улучшением качества дорог. Однако в чем именно состоит эта корреляция, не уточняется.

При этом дончане считают, что частые нарушения ПДД связаны с увеличением числа камер и инфраструктурой: «Тенденция говорит о том, что камер стало больше».

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«Если честно в Ростове очень сложно двигаться не нарушая ПДД, особенно когда едешь на работу в центр города», — подметил пользователь.

«Проблема не в камерах вовсе, а в людях и в инфраструктуре», — пишет подписчик.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону изменится схема маршрута № 84. Подробнее о нововведениях читайте в материале RostovGazeta.

Как вы считаете, почему выросло число нарушений ПДД?
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