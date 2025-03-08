Минтранс Ростовской области связал рост нарушений ПДД с улучшением дорог

Posted 8 марта, 09:58
Published 8 марта, 09:58
Modified 11 марта, 05:22
Updated 11 марта, 05:22
Согласно статистике, в Ростовской области в январе 2025 года было выявлено больше 270 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Беликова связала увеличение числа нарушений с улучшением качества дорог. Однако в чем именно состоит эта корреляция, не уточняется.
При этом дончане считают, что частые нарушения ПДД связаны с увеличением числа камер и инфраструктурой: «Тенденция говорит о том, что камер стало больше».
«Если честно в Ростове очень сложно двигаться не нарушая ПДД, особенно когда едешь на работу в центр города», — подметил пользователь.
«Проблема не в камерах вовсе, а в людях и в инфраструктуре», — пишет подписчик.
До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону изменится схема маршрута № 84. Подробнее о нововведениях читайте в материале RostovGazeta.