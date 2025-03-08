Несколько семей эвакуировали после падения обломков БПЛА в Ростовской области

ЧП случилось около 19.30 мск 8 марта. Международный женский день для жителей села Ряженого в Матвеево-Курганском районе закончился крупным пожаром в доме №19 в переулке Примиусском. Там на площади 80 квадратных метров полыхало не только жилье, но и хозпостройка.