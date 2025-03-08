Несколько семей эвакуировали после падения обломков БПЛА в Ростовской области

Posted 8 марта, 18:30
Published 8 марта, 18:30
Modified 8 марта, 18:32
Updated 8 марта, 18:32
ЧП случилось около 19.30 мск 8 марта. Международный женский день для жителей села Ряженого в Матвеево-Курганском районе закончился крупным пожаром в доме №19 в переулке Примиусском. Там на площади 80 квадратных метров полыхало не только жилье, но и хозпостройка.
На место направили 6 спасателей на 6 автоцистернах. Полностью потушить огонь удалось только спустя час.
Некоторые telegram-каналы утверждали, что пожар начался после того, как упал обломок дрона. Позже эту информацию подтвердил глава региона.
— В селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА при отражении атаки возник пожар в частном доме. К счастью, никто из людей не пострадал, — сообщил Юрий Слюсарь. — Проживающая в загоревшемся доме семья отселена, как и жители нескольких соседних домов.
Врио губернатора добавил, что следующим утром муниципальная комиссия оценит причиненный ущерб.
В Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность. Местным жителям рекомендуют оставаться дома и не приближаться к окнам.