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Posted 8 марта, 18:30

Published 8 марта, 18:30

Modified 8 марта, 18:32

Updated 8 марта, 18:32

Пожарный на пожаре

Несколько семей эвакуировали после падения обломков БПЛА в Ростовской области

8 марта 2025, 18:30
Фото: mchs.gov.ru. Пожарный на пожаре
В Ростовской области несколько семей из села Ряженого эвакуировали после падения обломков БПЛА. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал.

ЧП случилось около 19.30 мск 8 марта. Международный женский день для жителей села Ряженого в Матвеево-Курганском районе закончился крупным пожаром в доме №19 в переулке Примиусском. Там на площади 80 квадратных метров полыхало не только жилье, но и хозпостройка.

На место направили 6 спасателей на 6 автоцистернах. Полностью потушить огонь удалось только спустя час.

Некоторые telegram-каналы утверждали, что пожар начался после того, как упал обломок дрона. Позже эту информацию подтвердил глава региона.

Юрий Слюсарь сообщил о последствиях атаки на нефтепровод в Ростовской области
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Несколько семей эвакуировали после падения обломков БПЛА в Ростовской области
Несколько семей эвакуировали после падения обломков БПЛА в Ростовской области. Фото: rostovgazeta.ru
— В селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА при отражении атаки возник пожар в частном доме. К счастью, никто из людей не пострадал, — сообщил Юрий Слюсарь. — Проживающая в загоревшемся доме семья отселена, как и жители нескольких соседних домов.

Врио губернатора добавил, что следующим утром муниципальная комиссия оценит причиненный ущерб.

В Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность. Местным жителям рекомендуют оставаться дома и не приближаться к окнам.

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