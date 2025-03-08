После 8 Марта начнутся перебои в работе ТВ и радио в Ростовской области

Posted 8 марта, 05:20
Published 8 марта, 05:20
Modified 8 марта, 05:20
Updated 8 марта, 05:20
Перебои телерадиосигнала могут появиться в городе Каменске-Шахтинском в один из дней: либо 10 марта с 09.00 до 18.00 мск, либо 11–14 марта в период с 08.00 до 18.00 мск. При этом вещание остановят только на станции «Радио России» всего на один час максимум.
Аналогичная ситуация ожидается и в Ростове-на-Дону. Там на один час могут отключить радиостанцию «Вести ФМ». Профилактические работы проведут так же либо 10 марта с 09.00 до 18.00 мск, либо с 11 по 14 марта в 08.00 до 18.00 мск.
Кроме того, ежедневно до 15 марта включительно может пропадать телерадиосигнал в Ростове из-за активности Солнца. В среднем спутник может перестать работать примерно на 5 минут в период с 11.18 до 13.06 мск. Помехи ожидаются на двух десятках телеканалов и радиостанциях «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».