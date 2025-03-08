rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 05:20

Published 8 марта, 05:20

Modified 8 марта, 05:20

Updated 8 марта, 05:20

После 8 Марта начнутся перебои в работе ТВ и радио в Ростовской области

После 8 Марта начнутся перебои в работе ТВ и радио в Ростовской области

8 марта 2025, 05:20
Фото: 1MI. После 8 Марта начнутся перебои в работе ТВ и радио в Ростовской области
После праздничных выходных начнутся перебои в работе ТВ и радио в Ростовской области. Информация об этом опубликована на сайте РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).

Перебои телерадиосигнала могут появиться в городе Каменске-Шахтинском в один из дней: либо 10 марта с 09.00 до 18.00 мск, либо 11–14 марта в период с 08.00 до 18.00 мск. При этом вещание остановят только на станции «Радио России» всего на один час максимум.

Магнитная буря G1 вернется в Ростовскую область 14 февраля
Узнать подробнее

Аналогичная ситуация ожидается и в Ростове-на-Дону. Там на один час могут отключить радиостанцию «Вести ФМ». Профилактические работы проведут так же либо 10 марта с 09.00 до 18.00 мск, либо с 11 по 14 марта в 08.00 до 18.00 мск.

Кроме того, ежедневно до 15 марта включительно может пропадать телерадиосигнал в Ростове из-за активности Солнца. В среднем спутник может перестать работать примерно на 5 минут в период с 11.18 до 13.06 мск. Помехи ожидаются на двух десятках телеканалов и радиостанциях «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Читайте также:
Сирены завоют в Ростовской области 5 марта. Что случилось?Астроном объяснил, как вспышки на Солнце влияют на погоду в Ростовской областиИз-за вспышек на Солнце Ростовскую область могут накрыть мощные магнитные бури
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Солнце#Телерадиосигнал#Телевидение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика