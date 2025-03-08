После 8 Марта начнутся перебои в работе ТВ и радио в Ростовской области

Перебои телерадиосигнала могут появиться в городе Каменске-Шахтинском в один из дней: либо 10 марта с 09.00 до 18.00 мск, либо 11–14 марта в период с 08.00 до 18.00 мск. При этом вещание остановят только на станции «Радио России» всего на один час максимум.