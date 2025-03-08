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Posted 8 марта, 17:57

Published 8 марта, 17:57

Modified 8 марта, 18:02

Updated 8 марта, 18:02

Пожар в частном доме

Появились кадры с места крупного пожара в селе Ряженое в Ростовской области

8 марта 2025, 17:57
Фото: 19.mchs.gov.ru. Пожар в частном доме
В соцсетях распространяют кадры с места крупного пожара в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Видео появилось вечером 8 марта.

В telegram-канале «Это Ростов новости» опубликовали ролик, на котором видно, как что-то горит. Судя по виду, пламя охватило уже десятки квадратных метров. Черный дым разносится ветром по соседним улицам.

По словам очевидцев, видео снято этим же вечером в селе Ряженое. Якобы там раздался грохот, похожий на звук взрыва, а затем загорелся дом.

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Видео: rostovgazeta.ru. Появились кадры с места крупного пожара в Ростовской области

Официального комментария от представителей власти пока нет. В ГУ МЧС по Ростовской области подтвердили факт пожара в переулке Примиусском, 19, но ничего не сказали по поводу взрыва. По информации спасателей, там полыхал частный дом и хозпостройка на 80 квадратных метрах. Потушить пламя удалось к 20.30 мск.

Тем временем в Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Предупреждение об этом получили пользователи приложения МЧС.

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#Евгения Волкова#Взрыв#ЧП#Соцсети#Ростов-на-Дону#Черный дым#Беспилотная опасность#МЧС#Ростовская область#Матвеево-Курганский район#Пожар#Видео
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