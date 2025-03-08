Появились кадры с места крупного пожара в селе Ряженое в Ростовской области

Официального комментария от представителей власти пока нет. В ГУ МЧС по Ростовской области подтвердили факт пожара в переулке Примиусском, 19, но ничего не сказали по поводу взрыва. По информации спасателей, там полыхал частный дом и хозпостройка на 80 квадратных метрах. Потушить пламя удалось к 20.30 мск.