Появились кадры с места крупного пожара в селе Ряженое в Ростовской области

Posted 8 марта, 17:57
Published 8 марта, 17:57
Modified 8 марта, 18:02
Updated 8 марта, 18:02
В telegram-канале «Это Ростов новости» опубликовали ролик, на котором видно, как что-то горит. Судя по виду, пламя охватило уже десятки квадратных метров. Черный дым разносится ветром по соседним улицам.
По словам очевидцев, видео снято этим же вечером в селе Ряженое. Якобы там раздался грохот, похожий на звук взрыва, а затем загорелся дом.
Официального комментария от представителей власти пока нет. В ГУ МЧС по Ростовской области подтвердили факт пожара в переулке Примиусском, 19, но ничего не сказали по поводу взрыва. По информации спасателей, там полыхал частный дом и хозпостройка на 80 квадратных метрах. Потушить пламя удалось к 20.30 мск.
Тем временем в Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Предупреждение об этом получили пользователи приложения МЧС.