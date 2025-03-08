«Превратился в помойную яму»: Слюсарь пообещал разгрести проблемы Гуково

Posted 8 марта, 17:12
Published 8 марта, 17:12
Modified 8 марта, 17:14
Updated 8 марта, 17:14
Шеенков рассказал, что Гуково — важный логистический узел, через который движутся транспортные потоки в новые регионы. Однако это значительно ухудшает качество дорог и их нужно постоянно ремонтировать.
«С этим поможем. Областному минтрансу поставлена задача найти возможность и финансово поддержать город», — пообещал Слюсарь.
Также в городе есть большие проблемы с мусором: плохая уборка и вывоз, стихийные свалки и недостаток контейнеров для отходов. Однако, с 1 февраля в Гуково работает новый регоператор, с которым заключен контракт на ликвидацию свалок. Кроме того, была установлена часть новых баков для мусора, однако этого пока не достаточно.
Еще одним проблемным местом города оказалось уличное освещение. В Гуково размещено недостаточное количество светильников. Этот вопрос проработает «Донэнерго», который готов предоставить свои опоры для этих нужд.
Дончане считают, что Гуково сильно запущено: «Гуково сейчас превратилось просто в помойную яму, простите за слова местные!»
«За ремонт моста сколько отвалили? Два месяца уже в ямах! И делали год!», — подметил пользователь.
До этого RostovGazeta рассказала, что Минтранс Ростовской области связывает рост нарушений ПДД с улучшением дорог. Как это работает, читайте в нашем материале.