«Превратился в помойную яму»: Слюсарь пообещал разгрести проблемы Гуково

Также в городе есть большие проблемы с мусором: плохая уборка и вывоз, стихийные свалки и недостаток контейнеров для отходов. Однако, с 1 февраля в Гуково работает новый регоператор, с которым заключен контракт на ликвидацию свалок. Кроме того, была установлена часть новых баков для мусора, однако этого пока не достаточно.