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Posted 8 марта, 17:12

Published 8 марта, 17:12

Modified 8 марта, 17:14

Updated 8 марта, 17:14

«Превратился в помойную яму»: Слюсарь пообещал разгрести проблемы Гуково

«Превратился в помойную яму»: Слюсарь пообещал разгрести проблемы Гуково

8 марта 2025, 17:12
Фото: 1MI. «Превратился в помойную яму»: Слюсарь пообещал разгрести проблемы Гуково

Врио губернатора Юрий Слюсарь обсудил с главой Гуково огромные проблемы города

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провел встречу с главой Гукова Андреем Шеенковым и обсудил обилие проблем города: низкое качество дорог, вывоз мусора, стихийные свалки и уличное освещение. Итоги встречи опубликованы в личном телеграм-канале главы региона.

Шеенков рассказал, что Гуково — важный логистический узел, через который движутся транспортные потоки в новые регионы. Однако это значительно ухудшает качество дорог и их нужно постоянно ремонтировать.

«С этим поможем. Областному минтрансу поставлена задача найти возможность и финансово поддержать город», — пообещал Слюсарь.

Также в городе есть большие проблемы с мусором: плохая уборка и вывоз, стихийные свалки и недостаток контейнеров для отходов. Однако, с 1 февраля в Гуково работает новый регоператор, с которым заключен контракт на ликвидацию свалок. Кроме того, была установлена часть новых баков для мусора, однако этого пока не достаточно.

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Еще одним проблемным местом города оказалось уличное освещение. В Гуково размещено недостаточное количество светильников. Этот вопрос проработает «Донэнерго», который готов предоставить свои опоры для этих нужд.

Дончане считают, что Гуково сильно запущено: «Гуково сейчас превратилось просто в помойную яму, простите за слова местные!»

«За ремонт моста сколько отвалили? Два месяца уже в ямах! И делали год!», — подметил пользователь.

До этого RostovGazeta рассказала, что Минтранс Ростовской области связывает рост нарушений ПДД с улучшением дорог. Как это работает, читайте в нашем материале.

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