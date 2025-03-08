Сезон дождей надвигается на Ростовскую область

Posted 8 марта, 06:15
Published 8 марта, 06:15
Modified 8 марта, 06:15
Updated 8 марта, 06:15
Портиться погода начнет в четверг, 13 марта, но будет все еще тепло. Днем температура воздуха составит до +17…+20, а ночью — до +9…+12 градусов Цельсия. Вечером начнется небольшой дождь, который усилится ночью.
В пятницу, 14 марта, будет облачно с прояснениями. Дождь закончится, но поднимется юго-западный ветер до шести метров в секунду. В течение суток температурный диапазон будет варьироваться от +10 до +18 градусов Цельсия.
В субботу, 15 марта, тучи снова накроют город. Днем столбики термометров покажут до +21 градуса, а ночью — до +9 градусов Цельсия. Ночью начнется ливень, который продлится вплоть до полудня 16 марта.
Ранее RostovGazeta рассказала, что стала известна погода на 8 Марта в Ростове-на-Дону.