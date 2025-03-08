Слюсарь сообщил о падении обломков БПЛА на частный дом в Ростовской области

В субботу, 8 марта, в селе Ряженое Матвеево-Курганского района при отражении атаки БПЛА упали обломки одного из дронов. Они приземлились на частный дом, в котором моментально разгорелся пожар. Однако спасательные расчеты его оперативно локализовали.