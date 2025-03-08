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Posted 8 марта, 18:29

Published 8 марта, 18:29

Modified 8 марта, 18:31

Updated 8 марта, 18:31

Макет БПЛА

Слюсарь сообщил о падении обломков БПЛА на частный дом в Ростовской области

8 марта 2025, 18:29
Фото: rostovgazeta.ru. Макет БПЛА
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что пожар в частном доме села Ряженое начался после падения обломков БПЛА. Информация опубликована в личном телеграм-канале главы региона.

В субботу, 8 марта, в селе Ряженое Матвеево-Курганского района при отражении атаки БПЛА упали обломки одного из дронов. Они приземлились на частный дом, в котором моментально разгорелся пожар. Однако спасательные расчеты его оперативно локализовали.

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На место происшествия выехала глава района Дина Алборова. По словам Слюсаря, из местных жителей никто не пострадал. Люди, проживающие в пострадавшем строении, были эвакуированы, как и жители некоторых соседних домов.

Напомним, что у RostovGazeta появились кадры с места крупного пожара в селе Ряженое в Ростовской области.

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