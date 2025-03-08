Стала известна стоимость цветов на 8 Марта в Ростове-на-Дону

Posted 8 марта, 08:38
Published 8 марта, 08:38
Modified 10 марта, 18:33
Updated 10 марта, 18:33
Вечером 7 марта и утром 8 марта у цветочных магазинов Ростова-на-Дону выстраиваются огромные очереди из мужчин, желающих купить лучший букет для любимых дам. В среднем одна роза на 8 Марта обойдется в 400 рублей. То есть букет из 21 роз будет стоить 8,4 тысячи рублей, из 51 цветка — 20,4 тысячи, а из 101 — уже все 40,4 тысячи рублей.
Более выгодно можно купить тюльпаны. Небольшой букетик из трех цветков продают в среднем всего за 300 рублей, а из пяти — за 500 рублей соответственно.
До этого RostovGazeta узнала у флориста, как в Ростове сэкономить на букетах к 8 Марта.