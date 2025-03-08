Стала известна стоимость цветов на 8 Марта в Ростове-на-Дону

Вечером 7 марта и утром 8 марта у цветочных магазинов Ростова-на-Дону выстраиваются огромные очереди из мужчин, желающих купить лучший букет для любимых дам. В среднем одна роза на 8 Марта обойдется в 400 рублей. То есть букет из 21 роз будет стоить 8,4 тысячи рублей, из 51 цветка — 20,4 тысячи, а из 101 — уже все 40,4 тысячи рублей.