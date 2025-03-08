rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 10:45

Published 8 марта, 10:45

Modified 8 марта, 10:47

Updated 8 марта, 10:47

Рост цен на все виды мяса в Ростовской области ускорился в начале марта

Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле всего в марте

8 марта 2025, 10:45
Фото: 1MI. Рост цен на все виды мяса в Ростовской области ускорился в начале марта

Стоимость свинины превысила 400 рублей в Ростовской области

В марте средняя стоимость почти всех видов мяса в Ростовской области упала. Обновленные ценники опубликовал Ростовстат.

Согласно данным за 3 марта, самую дешевую говядину продают в Шахтах. Там килограмм мяса в среднем обходится в 559,39 рубля. В Ростове-на-Дону кусок говядины в среднем стоит 592 рубля без восьми копеек. А вот в Таганроге средние цены на мясо выросли до 604,20 рубля.

Теперь выгодно свинину можно купить в Миллерово — 372,87 рубля. В Ростове-на-Дону средняя стоимость килограмма этого мяса достигла 374,77 рубля, а в Шахтах — 404 рублей без одной копейки.

Могло вчера мяукать: в Ростовской области 90 шаурмичных готовили из неизвестного мяса
Узнать подробнее

Лучшие ценники на курятину зафиксировали также в Миллерово — 191,01 рубля. В Ростове-на-Дону и в Таганроге средняя стоимость птицы сильно упала. Ее можно купить за 201,85 и 208,74 рубля соответственно.

Баранину по самым низким средним ценам продают в Волгодонске — 718,38 рубля. В Ростове-на-Дону килограмм мяса в средней можно купить за 774 рубля, а в Шахтах — за 782,18 рубля.

Ранее RostovGazeta писала, что тарифы ЖКУ планируют поднять в Ростовской области на 12,5%.

Читайте также:
Стоимость килограмма говядины превысила 600 рублей в Ростовской областиСтало известно, где в Ростовской области можно сэкономить на покупке мясаСтало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле всего
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мясо#Стоимость продуктов#Свинина#Куриное мясо#Баранина#Говядина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика