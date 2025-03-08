Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле всего в марте

Posted 8 марта, 10:45
Published 8 марта, 10:45
Modified 8 марта, 10:47
Updated 8 марта, 10:47
Согласно данным за 3 марта, самую дешевую говядину продают в Шахтах. Там килограмм мяса в среднем обходится в 559,39 рубля. В Ростове-на-Дону кусок говядины в среднем стоит 592 рубля без восьми копеек. А вот в Таганроге средние цены на мясо выросли до 604,20 рубля.
Теперь выгодно свинину можно купить в Миллерово — 372,87 рубля. В Ростове-на-Дону средняя стоимость килограмма этого мяса достигла 374,77 рубля, а в Шахтах — 404 рублей без одной копейки.
Лучшие ценники на курятину зафиксировали также в Миллерово — 191,01 рубля. В Ростове-на-Дону и в Таганроге средняя стоимость птицы сильно упала. Ее можно купить за 201,85 и 208,74 рубля соответственно.
Баранину по самым низким средним ценам продают в Волгодонске — 718,38 рубля. В Ростове-на-Дону килограмм мяса в средней можно купить за 774 рубля, а в Шахтах — за 782,18 рубля.
Ранее RostovGazeta писала, что тарифы ЖКУ планируют поднять в Ростовской области на 12,5%.