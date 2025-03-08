Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле всего в марте

Согласно данным за 3 марта, самую дешевую говядину продают в Шахтах. Там килограмм мяса в среднем обходится в 559,39 рубля. В Ростове-на-Дону кусок говядины в среднем стоит 592 рубля без восьми копеек. А вот в Таганроге средние цены на мясо выросли до 604,20 рубля.