ТРЦ «Весенний» экстренно эвакуировали в Волгодонске. Что там произошло?

Posted 8 марта, 16:29
Published 8 марта, 16:29
Modified 8 марта, 16:31
Updated 8 марта, 16:31
В субботу вечером, 8 марта, около 18.30 мск стало известно, что в Волгодонске экстренно эвакуировали торгово-развлекательный центр «Весенний», располагающийся на одноименной улице. Всех посетителей и сотрудников вывели из здания. Десятки людей, по большей части молодежь и подростки, остались на парковке в ожидании ответов.
СМИ пишут, что территорию ТРЦ якобы оцепили, а на место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и пожарной службы.
Очевидцы пишут, что эвакуация произошла около 17.30 мск и утверждают, что здание дескать заминировали: «Уже как час на улице стоим».
«Заминировали бомбу», — поделился пользователь.
Добавим, что официальной информации от представителей экстренных служб по этому поводу не поступало.
Ранее RostovGazeta писала, что ДК «Ростсельмаш» экстренно эвакуировали в Ростове-на-Дону.