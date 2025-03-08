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Posted 8 марта, 16:29

Published 8 марта, 16:29

Modified 8 марта, 16:31

Updated 8 марта, 16:31

ТРЦ «Весенний» экстренно эвакуировали в Волгодонске. Что там произошло?

ТРЦ «Весенний» экстренно эвакуировали в Волгодонске. Что там произошло?

8 марта 2025, 16:29
Фото: 1MI. ТРЦ «Весенний» экстренно эвакуировали в Волгодонске. Что там произошло?

Сотрудников и посетителей ТРЦ «Весенний» срочно эвакуировали в Волгодонске

В Волгодонске из торгово-развлекательного центра «Весенний» вывели всех людей, а к зданию подъехали службы экстренного реагирования, сообщает издание «Блокнот Волгодонск».

В субботу вечером, 8 марта, около 18.30 мск стало известно, что в Волгодонске экстренно эвакуировали торгово-развлекательный центр «Весенний», располагающийся на одноименной улице. Всех посетителей и сотрудников вывели из здания. Десятки людей, по большей части молодежь и подростки, остались на парковке в ожидании ответов.

СМИ пишут, что территорию ТРЦ якобы оцепили, а на место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и пожарной службы.

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Очевидцы пишут, что эвакуация произошла около 17.30 мск и утверждают, что здание дескать заминировали: «Уже как час на улице стоим».

«Заминировали бомбу», — поделился пользователь.

Добавим, что официальной информации от представителей экстренных служб по этому поводу не поступало.

Ранее RostovGazeta писала, что ДК «Ростсельмаш» экстренно эвакуировали в Ростове-на-Дону.

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#Валерия Кострова#ТРЦ#Минирование#Эвакуация#Спецслужбы#Торговый центр#Экстренная эвакуация#Волгодонск#Общество#Ростовская область#Происшествия
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