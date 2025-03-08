ТРЦ «Весенний» экстренно эвакуировали в Волгодонске. Что там произошло?

В субботу вечером, 8 марта, около 18.30 мск стало известно, что в Волгодонске экстренно эвакуировали торгово-развлекательный центр «Весенний», располагающийся на одноименной улице. Всех посетителей и сотрудников вывели из здания. Десятки людей, по большей части молодежь и подростки, остались на парковке в ожидании ответов.