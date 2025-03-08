В начале рабочей недели электричество отключат в сотнях домов Ростова

Posted 8 марта, 09:59
Published 8 марта, 09:59
Modified 8 марта, 10:01
Updated 8 марта, 10:01
В понедельник, 10 числа, света не будет в доме № 20 и 25 на улице Спартаковской, №17 на Дунаевского, № 13-15 на улице Красных Зорь, №3 на Петровской, № 20-28 на проспекте Стачки и № 10/13 в переулке Крыловском. Там отключения пройдут с 09.00 до 16.00 мск.
На час дольше, до 17.00 мск, электричества лишатся жители домов № 37Г, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9 на проспекте 40-летия Победы, № 44-50, 51-59, 56-66, 70-84, 77-89, 91-115 на улице 2-й Пролетарской, № 31-37 на 45-й линии, № 1-27, 2-14 на 47-й линии, № 2-24, 1-35 на 49-й линии, № 16-48, 17-29 на 43-й линии, № 26-52, 23-47 на 41-й линии, № 35-77, 80-92 на 39-й линии, № 25-81 на 35-й линии, № 44-76 и 93 на 37-й линии.
В это же время отключат свет на улице Кизитериновская Балка, 1-я и 2-я Левая (№ 1-15, 2-22), Красноаксайской (№ 2-18), Богданова (№ 58-74, 80-84), Детской (№ 163-207, 162-184, 184А), Книжной (№ 125-159, 140-170) и в переулке Красной Звезды (№ 33-43, 32-48), Балканском (№ 1-31, 113, 2-40), Кирилловском (№ 1-15, 2-14).
На улице 30-летия Октября, 101-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А, Задонской, 29-69, 139-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А, 71А, 71Б, 71В, 48, Пескова, 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А, 25, Учебной, 1-49 и Совхозной, 1, 2А, 2К, 2Д, 2Ж, 2Р, 2 тоже пройдут массовые отключения. Там лампочки погаснут с 09.00 до 18.00 мск, как и в садовом товариществе «Стимул».
С 10.00 до 12.00 мск света не будет на улице Ульяновской, 2-10, 9-11, Баумана, 7-11, 8, 12-20, в переулке Соборном, 7-9. А с 13.00 до 16.00 мск аналогичная ситуация ожидается на проспекте Буденновском, 33-41, 42, в переулке Островского, 62 и на улице Пушкинской, 46-48.
Ранее стало известно, где могут быть перебои в работе радио и ТВ.