В начале рабочей недели электричество отключат в сотнях домов Ростова

В понедельник, 10 числа, света не будет в доме № 20 и 25 на улице Спартаковской, №17 на Дунаевского, № 13-15 на улице Красных Зорь, №3 на Петровской, № 20-28 на проспекте Стачки и № 10/13 в переулке Крыловском. Там отключения пройдут с 09.00 до 16.00 мск.