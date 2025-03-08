В центре Ростова на головы прохожим падают кирпичи и куски фасада

Posted 8 марта, 14:08
Published 8 марта, 14:08
Modified 9 марта, 13:50
Updated 9 марта, 13:50
В субботу, 8 марта, со здания №89 на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону падают целые кирпичи, куски известки и части фасада. Очевидцы засняли тротуар, который просто усыпан обломками балконов и самого дома. К счастью, пока никто не пострадал, но учитывая, что улица оживленная, всякое может случиться.
Ростовчане подмечают, что куски балконов и не прекращали падать: «Они везде падают… На Темерницкой/Соборной метров 20 огородили тротуар лентой, приходится ходить по проезжей части».
«Да, будет ли порядок в нашем городе?», — интересуется местный житель.
Ранее RostovGazeta стало известно, что откроют в разрушающемся здании Речного вокзала в Ростове-на-Дону.