В центре Ростова на головы прохожим падают кирпичи и куски фасада

В субботу, 8 марта, со здания №89 на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону падают целые кирпичи, куски известки и части фасада. Очевидцы засняли тротуар, который просто усыпан обломками балконов и самого дома. К счастью, пока никто не пострадал, но учитывая, что улица оживленная, всякое может случиться.