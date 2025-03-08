rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 14:08

Published 8 марта, 14:08

Modified 9 марта, 13:50

Updated 9 марта, 13:50

Со здания в центре Ростова на головы прохожим падают кирпичи и куски фасада

В центре Ростова на головы прохожим падают кирпичи и куски фасада

8 марта 2025, 14:08
Фото: 1MI. Со здания в центре Ростова на головы прохожим падают кирпичи и куски фасада
В Ростове-на-Дону вновь начали сыпаться здания. В этот раз кирпичи и куски балконов падают на тротуар Большой Садовой улицы, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный новости».

В субботу, 8 марта, со здания №89 на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону падают целые кирпичи, куски известки и части фасада. Очевидцы засняли тротуар, который просто усыпан обломками балконов и самого дома. К счастью, пока никто не пострадал, но учитывая, что улица оживленная, всякое может случиться.

Водителям перекроют проезд по четырем улицам в Ростове-на-Дону в конце марта
Узнать подробнее
Видео: 1MI. Со здания в центре Ростова на головы прохожим падают кирпичи и куски фасада

Ростовчане подмечают, что куски балконов и не прекращали падать: «Они везде падают… На Темерницкой/Соборной метров 20 огородили тротуар лентой, приходится ходить по проезжей части».

«Да, будет ли порядок в нашем городе?», — интересуется местный житель.

Ранее RostovGazeta стало известно, что откроют в разрушающемся здании Речного вокзала в Ростове-на-Дону.

А вы сталкивались с падением кирпичей и кусков фасада со зданий в Ростове?
Проголосовало: 10 чел.
Читайте также:
Появились кадры из пострадавшего дома после атаки БПЛА в РостовеВладевшее крематорием ростовское предприятие стало акционерным обществом«Я тиран»: рэпер Баста из Ростова признался в приступах агрессии на работе
#Валерия Кострова#Последние новости Ростова на сегодня#Разрушение дома#Обломки#Фасад#Балкон#Кирпичи#Опросы#Ростов-на-Дону#Прохожие#Общество#Ростовская область#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика