Владевшее крематорием ростовское предприятие стало акционерным обществом

Posted 8 марта, 13:09
Published 8 марта, 13:09
Modified 8 марта, 13:11
Updated 8 марта, 13:11
Основной вид деятельности Специализированных коммунальных услуг — организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. С 15 января компания стала акционерным обществом.
Известно, что генеральным директором является Денис Осыка, который и до ликвидации МУП руководил им. Размер уставного капитала АО составляет 11,3 миллиона рублей.
Ранее RostovGazeta рассказала, что две транспортные компании полностью приватизировали в Ростовской области.
До этого стало известно, что конный завод решил производить молочную продукцию в Ростовской области.