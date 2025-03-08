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Posted 8 марта, 13:09

Published 8 марта, 13:09

Modified 8 марта, 13:11

Updated 8 марта, 13:11

Владевшее крематорием ростовское предприятие стало акционерным обществом

Владевшее крематорием ростовское предприятие стало акционерным обществом

8 марта 2025, 13:09
Фото: 1MI. Владевшее крематорием ростовское предприятие стало акционерным обществом
В январе 2025 года МУП «Специализированных коммунальных услуг» Ростова-на-Дону было ликвидировано как юрлицо и стало функционировать как акционерное общество. Информация опубликована в системе СПАРК.

Основной вид деятельности Специализированных коммунальных услуг — организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. С 15 января компания стала акционерным обществом.

Известно, что генеральным директором является Денис Осыка, который и до ликвидации МУП руководил им. Размер уставного капитала АО составляет 11,3 миллиона рублей.

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Ранее RostovGazeta рассказала, что две транспортные компании полностью приватизировали в Ростовской области.

До этого стало известно, что конный завод решил производить молочную продукцию в Ростовской области.

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