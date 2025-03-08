Водителям перекроют проезд по четырем улицам в Ростове-на-Дону в конце марта

Posted 8 марта, 09:52
Published 8 марта, 09:52
Modified 8 марта, 09:54
Updated 8 марта, 09:54
Так, с 21 марта начнутся ремонтные работы на улице Советская. Водители не смогут проехать на участке от площади Карла Маркса до улицы Каяни. Ограничения будут действовать до 30 апреля. Также ремонт запланирован на улице Верещагина на отрезке от Круглой до Профсоюзной. Проезд будет перекрыт до 1 июня.
Также в связи с производством ремонтных работ автомобили не смогут двигаться по проспекту Чехова. Ограничения затронут часть дорогу от улицы Большой Садовой до улицы Красноармейской. Дорожники приступят к работе 25 марта и завершат ее только 1 июля.
Кроме того, на 1-й Машиностроительном переулке на 24 марта запланирована работа на подземных коммуникациях. Электросети проверят на участке от здания №19 до дома №13/1, в связи с чем водителям проезд будет запрещен. Ограничения продлятся до 30 апреля.
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