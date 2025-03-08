Водителям перекроют проезд по четырем улицам в Ростове-на-Дону в конце марта

Так, с 21 марта начнутся ремонтные работы на улице Советская. Водители не смогут проехать на участке от площади Карла Маркса до улицы Каяни. Ограничения будут действовать до 30 апреля. Также ремонт запланирован на улице Верещагина на отрезке от Круглой до Профсоюзной. Проезд будет перекрыт до 1 июня.