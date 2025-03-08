rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 09:52

Published 8 марта, 09:52

Modified 8 марта, 09:54

Updated 8 марта, 09:54

Водителям перекроют проезд по четырем улицам в Ростове-на-Дону в конце марта

Водителям перекроют проезд по четырем улицам в Ростове-на-Дону в конце марта

8 марта 2025, 09:52
Фото: 1MI. Водителям перекроют проезд по четырем улицам в Ростове-на-Дону в конце марта
В марте в Ростове-на-Дону начнется ремонт дорог. В связи с этим движение по некоторым улицам будет ограничено. Информация опубликована на сайте городской администрации.

Так, с 21 марта начнутся ремонтные работы на улице Советская. Водители не смогут проехать на участке от площади Карла Маркса до улицы Каяни. Ограничения будут действовать до 30 апреля. Также ремонт запланирован на улице Верещагина на отрезке от Круглой до Профсоюзной. Проезд будет перекрыт до 1 июня.

Также в связи с производством ремонтных работ автомобили не смогут двигаться по проспекту Чехова. Ограничения затронут часть дорогу от улицы Большой Садовой до улицы Красноармейской. Дорожники приступят к работе 25 марта и завершат ее только 1 июля.

Водителям автобусов в Ростове предлагают зарплату в 150 тысяч. Но они не идут
Узнать подробнее

Кроме того, на 1-й Машиностроительном переулке на 24 марта запланирована работа на подземных коммуникациях. Электросети проверят на участке от здания №19 до дома №13/1, в связи с чем водителям проезд будет запрещен. Ограничения продлятся до 30 апреля.

Ранее RostovGazeta писала, что полиция массово тормозит женщин-водителей в Ростовской области.

Читайте также:
Движение по Береговой в Ростове ограничат для водителей и пешеходов в февралеЦентр Ростова перекрыли из-за пожара в доме у Центрального рынка«Достали еле живых»: легковушка и автобус попали в жесткое ДТП в центре Ростова
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Водители#Перекрытие дорог#Ограничение движения#Ремонтные работы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика