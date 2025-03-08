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Posted 8 марта, 20:27

Published 8 марта, 20:27

Modified 8 марта, 20:30

Updated 8 марта, 20:30

Огонь уже в доме: новые кадры с места ЧП после атаки БПЛА в Ростовской области

Вот это 8 Марта веселое: новые кадры с места ЧП после атаки БПЛА в Ростовской области

8 марта 2025, 20:27
Фото: 1MI. Огонь уже в доме: новые кадры с места ЧП после атаки БПЛА в Ростовской области
В соцсетях появились новые кадры с места крупного пожара в селе Ростовской области, где упали обломки беспилотника. ЧП случилось вечером 8 марта в Матвеево-Курганском районе.

Частный дом в переулке Примиусском, 19 в селе Ряженое загорелся около 19.30 мск. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, там полыхала и хозпостройка. Общая площадь возгорания достигла 80 квадратных метров. Как выяснилось позже, в населенном пункте упали части беспилотника, которые и привели к пожару.

На новом видео, которую опубликовал telegram-канал Baza, видно пламя с близкого расстояния, буквально в десятках метров. Автор утверждает, что в доме якобы находятся газовые баллоны.

Появились кадры с места крупного пожара в селе Ряженое в Ростовской области
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— Вот это 8 Марта у нас веселое. В доме газовые баллоны, говорят. Я не знаю, что там происходит. Это тот беспилотник, который сбили. Всё, в доме уже огонь, — говорит мужчина за кадром. Из-за нецензурной лексики звуковую дорожку нам пришлось убрать из ролика.
— Зарево стоит на все село, за километры видно, — добавили в комментариях местные жители.

Пламя потушили к 20.30 мск. Семью из горящего дома эвакуировали вместе с соседями. С утра специальная комиссия оценит нанесенный ущерб.

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