Вот это 8 Марта веселое: новые кадры с места ЧП после атаки БПЛА в Ростовской области

Posted 8 марта, 20:27
Published 8 марта, 20:27
Modified 8 марта, 20:30
Updated 8 марта, 20:30
Частный дом в переулке Примиусском, 19 в селе Ряженое загорелся около 19.30 мск. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, там полыхала и хозпостройка. Общая площадь возгорания достигла 80 квадратных метров. Как выяснилось позже, в населенном пункте упали части беспилотника, которые и привели к пожару.
На новом видео, которую опубликовал telegram-канал Baza, видно пламя с близкого расстояния, буквально в десятках метров. Автор утверждает, что в доме якобы находятся газовые баллоны.
— Вот это 8 Марта у нас веселое. В доме газовые баллоны, говорят. Я не знаю, что там происходит. Это тот беспилотник, который сбили. Всё, в доме уже огонь, — говорит мужчина за кадром. Из-за нецензурной лексики звуковую дорожку нам пришлось убрать из ролика.
— Зарево стоит на все село, за километры видно, — добавили в комментариях местные жители.
Пламя потушили к 20.30 мск. Семью из горящего дома эвакуировали вместе с соседями. С утра специальная комиссия оценит нанесенный ущерб.