Вот это 8 Марта веселое: новые кадры с места ЧП после атаки БПЛА в Ростовской области

Частный дом в переулке Примиусском, 19 в селе Ряженое загорелся около 19.30 мск. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, там полыхала и хозпостройка. Общая площадь возгорания достигла 80 квадратных метров. Как выяснилось позже, в населенном пункте упали части беспилотника, которые и привели к пожару.