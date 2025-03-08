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Posted 8 марта, 11:50

Published 8 марта, 11:50

Modified 8 марта, 11:52

Updated 8 марта, 11:52

«Я тиран»: рэпер Баста из Ростова признался в приступах агрессии на работе

«Я тиран»: рэпер Баста из Ростова признался в приступах агрессии на работе

8 марта 2025, 11:50
Фото: Телеграм-канал «Баста/Ноггано». «Я тиран»: рэпер Баста из Ростова признался в приступах агрессии на работе

Ростовчанин Баста рассказал, что орет на подчиненных

Артист из Ростова Василий Вакуленко, известный также как Баста, рассказал, что очень серьезно и педантично относится к своей работе и музыке. Он не потерпит ошибок, поэтому может показаться настоящим тираном. Об этом он поведал в большом интервью журналу «Чтиво», сообщает издание Super.

Музыкант отметил, что работать с ним очень сложно. Баста чрезвычайно требователен к реализации поставленных задач и не готов мириться с ошибками. Порой, артист запросто может сорваться на крик.

«В плане музыки я тиран. Орать могу беспощадно просто», — признался Баста.

Баста уважает своих слушателей и поклонников, которые тратят свое время и деньги, чтобы получить качественный творческий продукт. Поэтому в его команде, дескать, собраны люди только с железной выдержкой и терпением, выполняющие все быстро и четко.

«У меня есть маленький микрофон, который слышит только техническая группа. Я в него разрываю просто», — говорит артист.

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Однако несмотря на вспыльчивость, Баста понимает и подчерчивает, что многое зависит от команды. По его мнению, успех не возможен будет слаженной работы людей.

«Все очень зависит от команды. Когда у тебя супербэкстейдж, суперзвук, мониторная группа, супермузыканты, концерт в удовольствие. Раньше, когда не было особых возможностей, было тяжелее. Сейчас же выступать кайф. Я не верю в успех без команды. Если честно, я живу как фифа: приехал, все уже готово, настроено, все меня ждут. Вышел, спел, уехал. Красота!» — откровенничает ростовчанин.

Ранее RostovGazeta писала, что ростовчанин Баста подрался с популярным блогером из-за футбола.

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