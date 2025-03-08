«Я тиран»: рэпер Баста из Ростова признался в приступах агрессии на работе

«Все очень зависит от команды. Когда у тебя супербэкстейдж, суперзвук, мониторная группа, супермузыканты, концерт в удовольствие. Раньше, когда не было особых возможностей, было тяжелее. Сейчас же выступать кайф. Я не верю в успех без команды. Если честно, я живу как фифа: приехал, все уже готово, настроено, все меня ждут. Вышел, спел, уехал. Красота!» — откровенничает ростовчанин.