«Я тиран»: рэпер Баста из Ростова признался в приступах агрессии на работе

Posted 8 марта, 11:50
Published 8 марта, 11:50
Modified 8 марта, 11:52
Updated 8 марта, 11:52
Музыкант отметил, что работать с ним очень сложно. Баста чрезвычайно требователен к реализации поставленных задач и не готов мириться с ошибками. Порой, артист запросто может сорваться на крик.
«В плане музыки я тиран. Орать могу беспощадно просто», — признался Баста.
Баста уважает своих слушателей и поклонников, которые тратят свое время и деньги, чтобы получить качественный творческий продукт. Поэтому в его команде, дескать, собраны люди только с железной выдержкой и терпением, выполняющие все быстро и четко.
«У меня есть маленький микрофон, который слышит только техническая группа. Я в него разрываю просто», — говорит артист.
Однако несмотря на вспыльчивость, Баста понимает и подчерчивает, что многое зависит от команды. По его мнению, успех не возможен будет слаженной работы людей.
«Все очень зависит от команды. Когда у тебя супербэкстейдж, суперзвук, мониторная группа, супермузыканты, концерт в удовольствие. Раньше, когда не было особых возможностей, было тяжелее. Сейчас же выступать кайф. Я не верю в успех без команды. Если честно, я живу как фифа: приехал, все уже готово, настроено, все меня ждут. Вышел, спел, уехал. Красота!» — откровенничает ростовчанин.
Ранее RostovGazeta писала, что ростовчанин Баста подрался с популярным блогером из-за футбола.