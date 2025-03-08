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Posted 8 марта, 19:16

Published 8 марта, 19:16

Modified 8 марта, 19:18

Updated 8 марта, 19:18

Макет БПЛА

«Я заснял!»: момент падения обломков БПЛА в селе Ряженое попал на видео

8 марта 2025, 19:16
Фото: Видео ТГ Это Ростов. rostovgazeta.ru. Макет БПЛА

Жителям Ростовской области удалось заснять момент падения обломков БПЛА

Ростовская область подверглась беспилотной атаке. В результате падения обломков дрона в селе Ряженое начался сильный пожар. Местным жителям удалось заснять тот самый момент, кода взорвался БПЛА. Видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Напомним, что в селе Ряженое Матвеево-Курганского района Ростовской области из-за падения частей беспилотников на частный дом начался пожар. Огонь быстро охватил постройку, но к счастью, никто не пострадал. Жильцов успели эвакуировать.

В это же время другие местные жители снимали происходящее на телефон. Одному молодому человеку удалось заснять момент падения обломков. На кадрах слышны сильный гул и жужжание, которые быстро сменяются мощным хлопком и огненной вспышкой. Парень настолько удивился, что прокричал: «Я заснял!».

Частный дом загорелся после падения обломков БПЛА под Таганрогом
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Добавим, что редакции RostovGazeta пришлось убрать звук на видео из-за нецензурной лексики.

Ранее RostovGazeta писала, что несколько семей эвакуировали после падения обломков БПЛА в Ростовской области.

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