«Я заснял!»: момент падения обломков БПЛА в селе Ряженое попал на видео

Posted 8 марта, 19:16
Published 8 марта, 19:16
Modified 8 марта, 19:18
Updated 8 марта, 19:18
Напомним, что в селе Ряженое Матвеево-Курганского района Ростовской области из-за падения частей беспилотников на частный дом начался пожар. Огонь быстро охватил постройку, но к счастью, никто не пострадал. Жильцов успели эвакуировать.
В это же время другие местные жители снимали происходящее на телефон. Одному молодому человеку удалось заснять момент падения обломков. На кадрах слышны сильный гул и жужжание, которые быстро сменяются мощным хлопком и огненной вспышкой. Парень настолько удивился, что прокричал: «Я заснял!».
Добавим, что редакции RostovGazeta пришлось убрать звук на видео из-за нецензурной лексики.
Ранее RostovGazeta писала, что несколько семей эвакуировали после падения обломков БПЛА в Ростовской области.