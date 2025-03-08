«Я заснял!»: момент падения обломков БПЛА в селе Ряженое попал на видео

В это же время другие местные жители снимали происходящее на телефон. Одному молодому человеку удалось заснять момент падения обломков. На кадрах слышны сильный гул и жужжание, которые быстро сменяются мощным хлопком и огненной вспышкой. Парень настолько удивился, что прокричал: «Я заснял!».