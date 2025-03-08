Зайдите в помещение: 8 марта объявили опасность БПЛА в Ростовской области

Posted 8 марта, 18:18
Published 8 марта, 18:18
Modified 8 марта, 18:20
Updated 8 марта, 18:20
Опасность БПЛА объявили после 19.00 мск. Населению рекомендуют уйти с улицы в дом, особенно — открытые участки местности. В помещениях стоит избегать комнат с окнами. Очевидно, в случае падения обломков дронов стекла может выбить.
Ранее стало известно о крупном пожаре в селе Ряженое Матвеево-Курганского района. В ГУ МЧС по Ростовской области подтвердили факт ЧП. А врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что на частный дом упали обломки беспилотника. Семью из горящего жилья и еще нескольких соседей эвакуировали.
Накануне вечером, 7 марта, тоже объявляли беспилотную опасность. Наутро выяснилось, что военные перехватили несколько БПЛА.