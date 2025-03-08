Зайдите в помещение: 8 марта объявили опасность БПЛА в Ростовской области

Ранее стало известно о крупном пожаре в селе Ряженое Матвеево-Курганского района. В ГУ МЧС по Ростовской области подтвердили факт ЧП. А врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что на частный дом упали обломки беспилотника. Семью из горящего жилья и еще нескольких соседей эвакуировали.