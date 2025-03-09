Аномальная летняя жара наступит Ростовской области в марте

Posted 9 марта, 07:53
Published 9 марта, 07:53
Modified 11 марта, 05:26
Updated 11 марта, 05:26
В конце суток 9 марта и 10 марта в Ростове будет облачно, но осадков в эти дни не ожидается. Юго-восточный ветер будет дуть с небольшой скоростью 5-10 метров в секунду, а температура будет колебаться от +1 до +13 градусов.
На регион в эти дни опустится туман, а порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. В ночные часы на некоторых территориях все еще будет морозно (до -1), а днем воздух прогреется до +18 градусов.
На следующий день, 12 марта, в некоторых городах Ростовской области температура поднимется до +19. Наибольшие значения термометров ожидаются в Сальске: там воздух прогреется вплоть до +20 градусов.