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Posted 9 марта, 07:53

Published 9 марта, 07:53

Modified 11 марта, 05:26

Updated 11 марта, 05:26

Аномальная летняя жара наступит Ростовской области в марте

Аномальная летняя жара наступит Ростовской области в марте

9 марта 2025, 07:53
Фото: 1MI.
В ближайшие дни жителей Ростовской области ожидает значительное потепление вплоть до +20 градусов. О том, какие еще погодные условия ждут регион с 9 до 12 марта, рассказали синоптики.

В конце суток 9 марта и 10 марта в Ростове будет облачно, но осадков в эти дни не ожидается. Юго-восточный ветер будет дуть с небольшой скоростью 5-10 метров в секунду, а температура будет колебаться от +1 до +13 градусов.

На регион в эти дни опустится туман, а порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. В ночные часы на некоторых территориях все еще будет морозно (до -1), а днем воздух прогреется до +18 градусов.

На следующий день, 12 марта, в некоторых городах Ростовской области температура поднимется до +19. Наибольшие значения термометров ожидаются в Сальске: там воздух прогреется вплоть до +20 градусов.

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Ранее RostovGazeta рассказала, что на регион надвигается сезон дождей.

А вы уже отложили теплые куртки подальше в шкаф?
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