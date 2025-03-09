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Posted 9 марта, 09:45

Published 9 марта, 09:45

Modified 9 марта, 09:47

Updated 9 марта, 09:47

Блокада магнитных бурь ожидается в Ростовской области в марте

Блокада магнитных бурь ожидается в Ростовской области в марте

9 марта 2025, 09:45
Фото: 1MI.
Ростов в марте накроет череда магнитных бурь, которые будут бушевать больше половины месяца. Точный прогноз появилися на сайте time-in.

С 9 по 11 марта в городе ожидается преимущественно слабая солнечная активность Кр=3. С конца суток 11 марта и до 14 марта магнитная буря достигнет отметки Кр=5 (умеренная магнитная буря).

До 19 марта в Ростове солнечная активность не повысится выше значения Кр=4 (малая геомагнитная буря). До понедельника, 24 марта, в городе ожидаются лишь небольшие геомагнитные возмущения.

В конце суток солнечная активность снова начнет повышаться и к 21.00 мск достигнет отметки Кр=5. Магнитная буря будет бушевать до вечера 27 марта, а на следующий день опустится до значения Кр=4. С позднего вечера 28 марта значительных повышений солнечной активности не ожидается.

Напомним, что в это время метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем, такие как головная боль, головокружение и недомогание.

Когда ждать магнитную бурю в марте: прогноз для метеозависимых в Ростовской области
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Ранее RostovGazeta писала, как вспышки на Солнце влияют на погоду в регионе.

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