Блокада магнитных бурь ожидается в Ростовской области в марте

Posted 9 марта, 09:45
Published 9 марта, 09:45
Modified 9 марта, 09:47
Updated 9 марта, 09:47
С 9 по 11 марта в городе ожидается преимущественно слабая солнечная активность Кр=3. С конца суток 11 марта и до 14 марта магнитная буря достигнет отметки Кр=5 (умеренная магнитная буря).
До 19 марта в Ростове солнечная активность не повысится выше значения Кр=4 (малая геомагнитная буря). До понедельника, 24 марта, в городе ожидаются лишь небольшие геомагнитные возмущения.
В конце суток солнечная активность снова начнет повышаться и к 21.00 мск достигнет отметки Кр=5. Магнитная буря будет бушевать до вечера 27 марта, а на следующий день опустится до значения Кр=4. С позднего вечера 28 марта значительных повышений солнечной активности не ожидается.
Напомним, что в это время метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем, такие как головная боль, головокружение и недомогание.