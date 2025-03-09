Блокада магнитных бурь ожидается в Ростовской области в марте

В конце суток солнечная активность снова начнет повышаться и к 21.00 мск достигнет отметки Кр=5. Магнитная буря будет бушевать до вечера 27 марта, а на следующий день опустится до значения Кр=4. С позднего вечера 28 марта значительных повышений солнечной активности не ожидается.