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Posted 9 марта, 11:05

Published 9 марта, 11:05

Modified 9 марта, 11:07

Updated 9 марта, 11:07

До Бастрыкина дошло дело о скончавшейся в больнице пациентке в Таганроге

До Бастрыкина дошло дело о скончавшейся в больнице пациентке в Таганроге

9 марта 2025, 11:05
Фото: 1MI.
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о смертельном инциденте, который произошел в Таганроге. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

В Следком России обратилась дончанка, которая рассказала о некачественном оказании медицинской помощи ее сестре в Таганроге. Так, по словам местной жительницы, ей отказали в госпитализации без проведения необходимых обследований. В результате состояние женщины ухудшилось, ее забрали в реанимацию, где она впоследствии скончалась.

Ранее ростовские следователи уже заводили уголовное дело по этому поводу, которое было приостановлено.

В итоге Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде возобновить дело и завершить расследование в ближайшее время. Кроме того, глава Следкома дал указание судебно-экспертному центру ускорить экспертизу по данному инциденту.

Бастрыкин заинтересовался нападением бродячих псов на 15 человек в Морозовске
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Ранее RostovGazeta писала о том, что Бастрыкин заинтересовался жестоким избиением бездомного в Ростове. О подробностях нападения читайте в материале.

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