До Бастрыкина дошло дело о скончавшейся в больнице пациентке в Таганроге

Posted 9 марта, 11:05
Published 9 марта, 11:05
Modified 9 марта, 11:07
Updated 9 марта, 11:07
В Следком России обратилась дончанка, которая рассказала о некачественном оказании медицинской помощи ее сестре в Таганроге. Так, по словам местной жительницы, ей отказали в госпитализации без проведения необходимых обследований. В результате состояние женщины ухудшилось, ее забрали в реанимацию, где она впоследствии скончалась.
Ранее ростовские следователи уже заводили уголовное дело по этому поводу, которое было приостановлено.
В итоге Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде возобновить дело и завершить расследование в ближайшее время. Кроме того, глава Следкома дал указание судебно-экспертному центру ускорить экспертизу по данному инциденту.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Бастрыкин заинтересовался жестоким избиением бездомного в Ростове. О подробностях нападения читайте в материале.