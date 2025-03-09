До Бастрыкина дошло дело о скончавшейся в больнице пациентке в Таганроге

В Следком России обратилась дончанка, которая рассказала о некачественном оказании медицинской помощи ее сестре в Таганроге. Так, по словам местной жительницы, ей отказали в госпитализации без проведения необходимых обследований. В результате состояние женщины ухудшилось, ее забрали в реанимацию, где она впоследствии скончалась.