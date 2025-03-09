Это не космодром: Слюсарь потребовал восстановить лестницу в парке Горького в Ростове

Posted 9 марта, 17:26
Published 9 марта, 17:26
Modified 9 марта, 17:31
Updated 9 марта, 17:31
Как сообщил врио губернатора, парк необходимо сделать современным и комфортным для горожан. Для этого необходимо пересмотреть проект реконструкции и разделить работу на этапы.
Важнейший из них — голосование среди горожан. Его проведут для того, чтобы определить, что ростовчанам хочется видеть в парке.
Также Юрий Слюсарь уделил внимание аварийной лестнице со стороны Пушкинской. Он поручил Александру Скрябину отремонтировать ее как можно быстрее: не к Дню освобождения Ростова, как планировалось ранее, а к летнему сезону.
«Нам надо как-то запараллелить разрешение и подготовку документации. Это ж не космодром „Восточный“, лестницу можно и сделать…», — сказал Юрий Слюсарь.