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Posted 9 марта, 17:26

Published 9 марта, 17:26

Modified 9 марта, 17:31

Updated 9 марта, 17:31

Юрий Слюсарь потребовал восстановить лестницу в парке Горького в Ростове к июню

Это не космодром: Слюсарь потребовал восстановить лестницу в парке Горького в Ростове

9 марта 2025, 17:26
Фото: 1MI.

Юрий Слюсарь потребовал восстановить лестницу в парке Горького в Ростове к июню

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и и. о. главы горадминистрации Ростова прогулялись по парку Горького и обсудили его реконструкцию. Информация об этом появилась в телеграм-канале Юрия Слюсаря.

Как сообщил врио губернатора, парк необходимо сделать современным и комфортным для горожан. Для этого необходимо пересмотреть проект реконструкции и разделить работу на этапы.

Важнейший из них — голосование среди горожан. Его проведут для того, чтобы определить, что ростовчанам хочется видеть в парке.

Также Юрий Слюсарь уделил внимание аварийной лестнице со стороны Пушкинской. Он поручил Александру Скрябину отремонтировать ее как можно быстрее: не к Дню освобождения Ростова, как планировалось ранее, а к летнему сезону.

«Нам надо как-то запараллелить разрешение и подготовку документации. Это ж не космодром „Восточный“, лестницу можно и сделать…», — сказал Юрий Слюсарь.
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Ранее RostovGazeta писала, что возмутило Александра Скрябина во время поездки в Октябрьский район.

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