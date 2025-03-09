Итоги недели: в Ростовской области горел нефтепровод и выросла гигантская глыба льда

Posted 9 марта, 16:36
Published 9 марта, 16:36
Modified 9 марта, 16:38
Updated 9 марта, 16:38
3 марта произошла массированная атака БПЛА на Чертковский район. Последствием стал крупный пожар на нефтепроводе. Как рассказали местные жители, зарево было видно за несколько километров, а некоторые очевидцы утверждали, что слышали грохот.
Как рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, персонал эвакуировали. В результате атаки никто не пострадал.
Похожий инцидент произошел вчера, 8 марта, в селе Ряженое на переулке Примиусском, 19. Там в 19.30 вспыхнул частный дом. Как рассказали сотрудники МЧС, загорелась и хозпостройка.
Всего пожар распространился на 80 квадратных метров. Позже выяснилось, что на хутор обрушились части беспилотника, которые и стали причиной возгорания.
На место происшествия направили шесть сотрудников спасателей на шести спецмашинах. Пламя потушили к 20.30 мск, а жильцов дома и их соседей эвакуировали.
В хуторе Рогожкино Азовского района из-за коммунальной аварии выросла огромная ледяная гора.
Это произошло после того, как в населенном пункте прорвало водопроводную трубу, а попадающая на морозный воздух вода мгновенно превратилась в лед.
Глыба внушительного размера стала новой «достопримечательностью» у местных жителей. Около горы начали выстраиваться очереди из дончан, которые захотели сделать фото с ней. Стали приезжать и жители соседних регионов, а новость про коммунальную «достопримечательность» подхватили даже федеральные издания.
Во вторник, 11 марта, в 10.00 мск Гордума проведет внеочередное заседание. Одной из важнейших тем мероприятия станет избрание главы города.
Всего на вакантное место претендует 12 человек. Они уже прошли первый этап конкурса.
Среди кандидатов — исполняющий обязанности главы горадминистрации Александр Скрябин, замдиректора городского департамента имущественно-земельных отношений Виталий Золотухин, худрук команды КВН Ростовского медуниверситета Игорь Пименов, а также Ибрагим Ажигов, Залимхан Алиев, Евгений Беркович, Наталья Зиновьева, Виктор Лаврентьев, Виталий Мирошников, Исмаил Мургустов и Алексей Петров.
Основной этап конкурса пройдет 10 марта. В этот день кандидаты выполнят тестовое задание, представят доклады о своем видении работы на посту главы города и ответят на вопросы комиссии.