Итоги недели: в Ростовской области горел нефтепровод и выросла гигантская глыба льда

Глыба внушительного размера стала новой «достопримечательностью» у местных жителей. Около горы начали выстраиваться очереди из дончан, которые захотели сделать фото с ней. Стали приезжать и жители соседних регионов, а новость про коммунальную «достопримечательность» подхватили даже федеральные издания.