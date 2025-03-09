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Posted 9 марта, 16:36

Published 9 марта, 16:36

Modified 9 марта, 16:38

Updated 9 марта, 16:38

Итоги недели: в Ростовской области горел нефтепровод и выросла гигантская глыба льда

Итоги недели: в Ростовской области горел нефтепровод и выросла гигантская глыба льда

9 марта 2025, 16:36
Фото: Минобороны РФ.
На прошедшей неделе в Ростовской области вспыхнули два крупных пожара из-за беспилотных атак, а в Азовском районе выросла огромная ледяная глыба. Тем временем Ростов готовится к избранию главы города.

Пожары после беспилотной атаки

3 марта произошла массированная атака БПЛА на Чертковский район. Последствием стал крупный пожар на нефтепроводе. Как рассказали местные жители, зарево было видно за несколько километров, а некоторые очевидцы утверждали, что слышали грохот.

Как рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, персонал эвакуировали. В результате атаки никто не пострадал.

Похожий инцидент произошел вчера, 8 марта, в селе Ряженое на переулке Примиусском, 19. Там в 19.30 вспыхнул частный дом. Как рассказали сотрудники МЧС, загорелась и хозпостройка.

Всего пожар распространился на 80 квадратных метров. Позже выяснилось, что на хутор обрушились части беспилотника, которые и стали причиной возгорания.

На место происшествия направили шесть сотрудников спасателей на шести спецмашинах. Пламя потушили к 20.30 мск, а жильцов дома и их соседей эвакуировали.

Гигантская ледяная гора выросла в Ростовской области. Что произошло?
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Ледяная гора

В хуторе Рогожкино Азовского района из-за коммунальной аварии выросла огромная ледяная гора.

Это произошло после того, как в населенном пункте прорвало водопроводную трубу, а попадающая на морозный воздух вода мгновенно превратилась в лед.

Глыба внушительного размера стала новой «достопримечательностью» у местных жителей. Около горы начали выстраиваться очереди из дончан, которые захотели сделать фото с ней. Стали приезжать и жители соседних регионов, а новость про коммунальную «достопримечательность» подхватили даже федеральные издания.

Главу Ростова-на-Дону выберут на заседании Гордумы 11 марта
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Глава Ростова

Во вторник, 11 марта, в 10.00 мск Гордума проведет внеочередное заседание. Одной из важнейших тем мероприятия станет избрание главы города.

Всего на вакантное место претендует 12 человек. Они уже прошли первый этап конкурса.

Среди кандидатов — исполняющий обязанности главы горадминистрации Александр Скрябин, замдиректора городского департамента имущественно-земельных отношений Виталий Золотухин, худрук команды КВН Ростовского медуниверситета Игорь Пименов, а также Ибрагим Ажигов, Залимхан Алиев, Евгений Беркович, Наталья Зиновьева, Виктор Лаврентьев, Виталий Мирошников, Исмаил Мургустов и Алексей Петров.

Основной этап конкурса пройдет 10 марта. В этот день кандидаты выполнят тестовое задание, представят доклады о своем видении работы на посту главы города и ответят на вопросы комиссии.

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