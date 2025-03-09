«Издевательство над людьми!»: Дончан возмутили запоздалые сообщения об атаке БПЛА

Posted 9 марта, 13:43
Published 9 марта, 13:43
Modified 11 марта, 04:25
Updated 11 марта, 04:25
Как писала RostovGazeta ранее, в трех районах Ростовской области перехватили вражеские беспилотники. В Матвеево-Курганском районе обломки БПЛА упали на частный дом, из-за чего начался крупный пожар. Кадры можно увидеть в материале.
Об атаке на регион Юрий Слюсарь рассказал в своем телеграм-канале. В комментариях под его постом местные жители пожаловались, что своевременных оповещений они не получали.
«СМС-оповещение пришло в 5.23, что 19.18 объявлена тревога», — жалуются пользователи.
«У нас 4 телефона в семье и всем членам семьи оповещение пришло в разное время», — сообщают местные жители.
«Поддерживаю. По области объявили в 19 с чем-то, СМС пришло в 22.00. По району объявили в полночь, СМС пришло в 7 утра», — добавляет пользователь.
«А потом приходят и об отмене [беспилотной опасности] через 2-3 часа. Это издевательство над людьми!», — возмущаются дончане.
А некоторые пользователи сообщили, что сообщения о воздушной тревоге им и вовсе не приходили.
«Мне вообще на днях пришло СМС лишь об отбое тревоги, хотя о самой тревоге сообщить забыли, так и просидела все время в счастливом неведении», — пишет подписчица.
«Оповещение от МЧС пришло только что! О том, что ночью и рано утром был отбой опасности! В 10:45! Причем о начале не было вообще СМС! Что это за служба, которая оповещает только об отбое через несколько часов?» — возмущен пользователь.