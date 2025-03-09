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Posted 9 марта, 12:45

Published 9 марта, 12:45

Modified 9 марта, 12:47

Updated 9 марта, 12:47

Карпин объяснил, почему главным тренером ФК «Ростов» стал именно Альба

Карпин объяснил, почему главным тренером ФК «Ростов» стал именно Альба

9 марта 2025, 12:45
Фото: ФК «Ростов».
Бывший главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, почему тренерский состав возглавил именно Джонатан Альба. Об этом он заявил в интервью для «РБ Спорт».

Напомним, об уходе Карпина с поста главного тренера стало известно 25 января. Его место занял 43-летний испанец Джонатан Альба, который с 2018 года работал футбольным аналитиком. Подробнее о том, почему Карпин решил покинуть свой пост, — читайте в материале.

В интервью бывший главный тренер «Ростова» заявил, что посчитал Альбу «лучшей кандидатурой», поскольку у них сходятся взгляды на некоторые вопросы, касающиеся футбола.

«В плане тактики, философии и выбора состава мы с Джонатаном очень близки», — говорит Карпин.
Главным тренером ФК «Ростов» стал испанец Джонатан Альба
Узнать подробнее

По словам Карпина, во время сборов в ОАЭ Альбе нужно было взглянуть на все процессы с точки зрения главного тренера, начиная от тактики игры и заканчивая составлением расписания.

«Он набирался опыта. Обращал внимание на все детали», — говорит бывший главный тренер «Ростова».

Карпин подчеркнул, что он и Альба не говорили футболистам о своих планах, чтобы избежать «брожений». О назначении бывшего аналитика главным тренером объявили за неделю до возобновления чемпионата.

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