Карпин объяснил, почему главным тренером ФК «Ростов» стал именно Альба

Posted 9 марта, 12:45
Published 9 марта, 12:45
Modified 9 марта, 12:47
Updated 9 марта, 12:47
Напомним, об уходе Карпина с поста главного тренера стало известно 25 января. Его место занял 43-летний испанец Джонатан Альба, который с 2018 года работал футбольным аналитиком. Подробнее о том, почему Карпин решил покинуть свой пост, — читайте в материале.
В интервью бывший главный тренер «Ростова» заявил, что посчитал Альбу «лучшей кандидатурой», поскольку у них сходятся взгляды на некоторые вопросы, касающиеся футбола.
«В плане тактики, философии и выбора состава мы с Джонатаном очень близки», — говорит Карпин.
По словам Карпина, во время сборов в ОАЭ Альбе нужно было взглянуть на все процессы с точки зрения главного тренера, начиная от тактики игры и заканчивая составлением расписания.
«Он набирался опыта. Обращал внимание на все детали», — говорит бывший главный тренер «Ростова».
Карпин подчеркнул, что он и Альба не говорили футболистам о своих планах, чтобы избежать «брожений». О назначении бывшего аналитика главным тренером объявили за неделю до возобновления чемпионата.