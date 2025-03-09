Не подходите к окнам: опасность БПЛА объявили по всей Ростовской области

Posted 9 марта, 18:59
Published 9 марта, 18:59
Modified 9 марта, 19:01
Updated 9 марта, 19:01
В сообщении сказано, что беспилотную опасности объявили в 21.27 мск. Местных жителей просят не оставаться на улице, особенно на открытых участках. Спасатели рекомендуют зайти в помещение и не подходить близко к окнам.
Подобные оповещения приходили каждый вечер с 6 по 8 марта. На следующее утро становилось известно о воздушной атаке, которую удается отражать системам ПВО. К сожалению, в некоторых случаях обломки сбитых дронов приземляются в жилой части населенных пунктов или на территории промышленных объектов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на Дону с 6 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы взрывов.