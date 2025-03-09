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Posted 9 марта, 18:59

Published 9 марта, 18:59

Modified 9 марта, 19:01

Updated 9 марта, 19:01

Не подходите к окнам: опасность БПЛА объявили по всей Ростовской области

Не подходите к окнам: опасность БПЛА объявили по всей Ростовской области

9 марта 2025, 18:59
Фото: Минобороны России. Не подходите к окнам: опасность БПЛА объявили по всей Ростовской области

В ночь на 10 марта на территории Ростовской области объявили опасность БПЛА

Четвертый вечер подряд в Ростовской области объявляют беспилотную опасность. Уведомление об этом рассылают вечером 9 марта пользователям приложения МЧС, проживающим в донском регионе.

В сообщении сказано, что беспилотную опасности объявили в 21.27 мск. Местных жителей просят не оставаться на улице, особенно на открытых участках. Спасатели рекомендуют зайти в помещение и не подходить близко к окнам.

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Подобные оповещения приходили каждый вечер с 6 по 8 марта. На следующее утро становилось известно о воздушной атаке, которую удается отражать системам ПВО. К сожалению, в некоторых случаях обломки сбитых дронов приземляются в жилой части населенных пунктов или на территории промышленных объектов.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на Дону с 6 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы взрывов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожары#ПВО#МЧС#БПЛА#Безопасность
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