Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле 100 рублей

В марте 2025 года максимальная средняя цена в регионе за десяток яиц зафиксирована в Таганроге — 124 рубля. За 115 рублей продукт можно купить в Миллерово, а за 114 — в Шахтах. В Ростове стоимость яиц составила 109 рублей. Самые низкие цены зафиксировали в Сальске (103 рубля) и Миллерово (97 рублей).