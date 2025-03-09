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Posted 9 марта, 17:14

Published 9 марта, 17:14

Modified 10 марта, 11:09

Updated 10 марта, 11:09

Цены на яйца

Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле 100 рублей

9 марта 2025, 17:14
Фото: rostovgazeta.ru. Цены на яйца

Цены на яйца в Ростовской области опустились ниже 100 рублей

Согласно данным Ростовстата, в Ростовской области цены на яйца в среднем составили 112 рублей. RostovGazeta рассказала, где в регионе можно приобрести продукт по выгодной цене.

Согласно данным Ростовстата, цены на данный продукт постепенно снижаются. Так, 24 февраля 2025 года десяток яиц в регионе стоил в среднем 113 рублей, а 17 февраля -114. А в апреле 2024 года за продукт нужно было отдать в среднем 125 рублей.

В марте 2025 года максимальная средняя цена в регионе за десяток яиц зафиксирована в Таганроге — 124 рубля. За 115 рублей продукт можно купить в Миллерово, а за 114 — в Шахтах. В Ростове стоимость яиц составила 109 рублей. Самые низкие цены зафиксировали в Сальске (103 рубля) и Миллерово (97 рублей).

Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле всего в марте
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Ранее RostovGazeta рассказала, где в регионе можно купить мясо подешевле.

А вы часто покупаете яйца?
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#Милана Белкина#Опросы#Ростовская область#Цены#Статистика#Ростовстат#Яйца#Продукты питания
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