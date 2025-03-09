Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле 100 рублей

Posted 9 марта, 17:14
Published 9 марта, 17:14
Modified 10 марта, 11:09
Updated 10 марта, 11:09
Согласно данным Ростовстата, цены на данный продукт постепенно снижаются. Так, 24 февраля 2025 года десяток яиц в регионе стоил в среднем 113 рублей, а 17 февраля -114. А в апреле 2024 года за продукт нужно было отдать в среднем 125 рублей.
В марте 2025 года максимальная средняя цена в регионе за десяток яиц зафиксирована в Таганроге — 124 рубля. За 115 рублей продукт можно купить в Миллерово, а за 114 — в Шахтах. В Ростове стоимость яиц составила 109 рублей. Самые низкие цены зафиксировали в Сальске (103 рубля) и Миллерово (97 рублей).