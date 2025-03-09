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Posted 9 марта, 18:15

Published 9 марта, 18:15

Modified 10 марта, 04:59

Updated 10 марта, 04:59

В Минпросвещения рассказали, когда в школах Ростовской области пройдут выпускные

Стало известно, когда в школах Ростовской области пройдут выпускные

9 марта 2025, 18:15
Фото: 1MI.

В Минпросвещения рассказали, когда в школах Ростовской области пройдут выпускные

В 2025 году в школах по всей стране, в том числе и в Ростовской области, последний звонок прозвенит 24 мая, а выпускные отметят 28 июня. Об этом рассказали в Минпросвещения.

Как сообщили сотрудники ведомства, в празднование выпускных будут включены поднятие флага и исполнение гимна России. Также будет организовано чествование членов многодетных семей и выступления родителей выпускников. Среди них — граждане, имеющие почетные награды, и участники СВО.

Также регионам необходимо будет обеспечить меры безопасности и доступность помещений для выпускников, которые относятся к маломобильным группам населения.

Для выпускников 9 класса в Ростовской области отменят сдачу четырех экзаменов
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До этого RostovGazeta писала, что Ростовская область попала в список из пяти пилотных регионов, где ученикам выпускных классов разрешили не сдавать четыре обязательных экзамена.

А у вас был школьный выпускной?
Проголосовало: 4 чел.
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