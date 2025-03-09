Стало известно, когда в школах Ростовской области пройдут выпускные

В Минпросвещения рассказали, когда в школах Ростовской области пройдут выпускные

В 2025 году в школах по всей стране, в том числе и в Ростовской области, последний звонок прозвенит 24 мая, а выпускные отметят 28 июня. Об этом рассказали в Минпросвещения.