Стало известно, когда в школах Ростовской области пройдут выпускные

Posted 9 марта, 18:15
Published 9 марта, 18:15
Modified 10 марта, 04:59
Updated 10 марта, 04:59
Как сообщили сотрудники ведомства, в празднование выпускных будут включены поднятие флага и исполнение гимна России. Также будет организовано чествование членов многодетных семей и выступления родителей выпускников. Среди них — граждане, имеющие почетные награды, и участники СВО.
Также регионам необходимо будет обеспечить меры безопасности и доступность помещений для выпускников, которые относятся к маломобильным группам населения.
До этого RostovGazeta писала, что Ростовская область попала в список из пяти пилотных регионов, где ученикам выпускных классов разрешили не сдавать четыре обязательных экзамена.