Тело лежит на дороге: Водитель задавил пешехода в смертельном ДТП в Азове

Posted 9 марта, 10:44
Published 9 марта, 10:44
Modified 9 марта, 10:46
Updated 9 марта, 10:46
Авария произошла возле дома на Кагальником шоссе, 37. Там 47-летний мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, когда на него налетела легковушка ВАЗ 2112.
За рулем автомобиля в тот момент находился 57-летний водитель. В итоге машина сбила пешехода, тот скончался. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
На кадрах, которые появились в телеграм-канале «Привет Ростов», видно, что на дороге лежит тело человека, рядом с которым находятся полицейские.
До этого RostovGazeta писала о страшной аварии, которая произошла вчера, 8 марта, в Ростове. Там жертвами ДТП стали два подростка.