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Posted 9 марта, 10:44

Published 9 марта, 10:44

Modified 9 марта, 10:46

Updated 9 марта, 10:46

Смертельное ДТП произошло в Азове 9 марта

Тело лежит на дороге: Водитель задавил пешехода в смертельном ДТП в Азове

9 марта 2025, 10:44
Фото: 1MI.

Смертельное ДТП произошло в Азове 9 марта

9 марта утром, в 10.15 мск, в Азове произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал пешеход. О подробностях аварии рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

Авария произошла возле дома на Кагальником шоссе, 37. Там 47-летний мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, когда на него налетела легковушка ВАЗ 2112.

За рулем автомобиля в тот момент находился 57-летний водитель. В итоге машина сбила пешехода, тот скончался. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

На кадрах, которые появились в телеграм-канале «Привет Ростов», видно, что на дороге лежит тело человека, рядом с которым находятся полицейские.

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До этого RostovGazeta писала о страшной аварии, которая произошла вчера, 8 марта, в Ростове. Там жертвами ДТП стали два подростка.

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