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Posted 9 марта, 05:50

Published 9 марта, 05:50

Modified 9 марта, 05:52

Updated 9 марта, 05:52

Три района Ростовской области пытались атаковать боевыми беспилотниками

Три района Ростовской области пытались атаковать боевыми беспилотниками

9 марта 2025, 05:50
Фото: Минобороны России. Три района Ростовской области пытались атаковать боевыми беспилотниками
В Ростовской области отразили атаку беспилотников в ночь на 9 марта. Об этом ранним утром сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Глава региона уточнил, где именно перехватили дроны. В список попали Тарасовский, Чертковский и Матвеево-Курганский районы. В последнем, как сообщалось ранее, обломки БПЛА упали на частный дом в селе Ряженое, после чего произошел крупный пожар. Несколько семей эвакуировали.

— По оперативным данным пострадавших нет, — заявил Юрий Слюсарь.

В комментариях к посту о работе ПВО жители Ростовской области продолжают возмущаться отсутствию сирен и СМС-оповещениям, которые приходят с опозданием.

Появились кадры с места крупного пожара в селе Ряженое в Ростовской области
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— Ребята — молодцы, а вот СМС об опасности пришло только в 22.00 о том, что объявлена тревога в 19.00. И где ж системы оповещения, которые так усердно проверялись 5 марта? — интересуются подписчики.
— Мне вообще сегодня утром пришло сообщение о том, что тревога объявлена в 19.00 мск, — добавляют другие.
— В приложении МЧС оперативно обо всем сообщают, но оно есть не у всех. К тому же, нужно всегда иметь телефон под рукой и интернет, чтобы получить уведомление, — отмечают третьи. — Где централизованная система оповещения, чтобы каждый мог сразу узнать об опасности и хотя бы от окон подальше отойти.
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