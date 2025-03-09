Три района Ростовской области пытались атаковать боевыми беспилотниками

Глава региона уточнил, где именно перехватили дроны. В список попали Тарасовский, Чертковский и Матвеево-Курганский районы. В последнем, как сообщалось ранее, обломки БПЛА упали на частный дом в селе Ряженое, после чего произошел крупный пожар. Несколько семей эвакуировали.