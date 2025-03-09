Три района Ростовской области пытались атаковать боевыми беспилотниками

Posted 9 марта, 05:50
Published 9 марта, 05:50
Modified 9 марта, 05:52
Updated 9 марта, 05:52
Глава региона уточнил, где именно перехватили дроны. В список попали Тарасовский, Чертковский и Матвеево-Курганский районы. В последнем, как сообщалось ранее, обломки БПЛА упали на частный дом в селе Ряженое, после чего произошел крупный пожар. Несколько семей эвакуировали.
— По оперативным данным пострадавших нет, — заявил Юрий Слюсарь.
В комментариях к посту о работе ПВО жители Ростовской области продолжают возмущаться отсутствию сирен и СМС-оповещениям, которые приходят с опозданием.
— Ребята — молодцы, а вот СМС об опасности пришло только в 22.00 о том, что объявлена тревога в 19.00. И где ж системы оповещения, которые так усердно проверялись 5 марта? — интересуются подписчики.
— Мне вообще сегодня утром пришло сообщение о том, что тревога объявлена в 19.00 мск, — добавляют другие.
— В приложении МЧС оперативно обо всем сообщают, но оно есть не у всех. К тому же, нужно всегда иметь телефон под рукой и интернет, чтобы получить уведомление, — отмечают третьи. — Где централизованная система оповещения, чтобы каждый мог сразу узнать об опасности и хотя бы от окон подальше отойти.