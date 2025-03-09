«Ушедшие в прошлое»: краевед Багдыков рассказал о кинотеатрах Ростова времен детства

Posted 9 марта, 15:09
Published 9 марта, 15:09
Modified 9 марта, 15:11
Updated 9 марта, 15:11
Для меня кино это было особое волшебство. Действительно, совсем по-другому воспринимаешь фильмы на экране, чем по телевизору. Смотрели мы детские фильмы, сказки, комедии, мультики. Эти советские мультики и фильмы были очень добрыми.
Признаюсь, еще я любил посещать буфеты в кинотеатрах. Какое там было вкусное мороженое, а какие незабываемые пирожные, особенно «картошка»…
Помню, как мне нравилось с подружкой детства Машей посещать детский кинотеатр «Смена». И именно там, в буфете, мы лакомились пирожным «картошка» и ситро. Любили мы и лимонад «Буратино». Под него брали сладкие трубочки с кремом, «корзиночки», эклеры. Это ощущение детского счастья незабываемо до сих пор.
Кинотеатр «Смена», который располагался на площади Свободы в Нахичевани, мне был особо дорог. Именно там меня приняли в пионеры. Поскольку я хорошо учился и был мальчиком с примерным поведением, то меня принимали в пионерскую организацию в числе первых. Проходила эта церемония в зале детского кинотеатра «Смена». Потом в буфете кинотеатра нас угощали вкусными пирожными, печеньем, конфетами и лимонадом. Был очень милый «детский пионерский банкет». После этого банкета мы пошли смотреть фильм «Неуловимые мстители». А я был счастлив и горд тем, что меня в числе первых в классе приняли в пионеры.
В кинотеатр «Спартак» мы ходили, когда стали чуть постарше. Кстати, «Спартак» был одним из первых синематографов Нахичевани. Назывался он тогда «Эльдорадо». Это было очень красивое здание с необыкновенной лепниной внутри помещений. Помню, что особое впечатление на меня производили атланты.
Когда я приходил в этот кинотеатр, то мне казалось, что попал в сказку, в другой, неведомый мне, мир.
Именно в «Спартаке» первый раз посмотрел комедию «В джазе только девушки» с несравненной Мэрилин Монро. Я был очарован этой актрисой.
Бывало, что в этом кинотеатре выступали музыкальные коллективы.
Обычно перед сеансами демонстрировали киножурналы «Фитиль» или «По Дону и Кубани». А в перестроечные годы стали еще показывать мультики «Том и Джерри». Дети этому были очень рады.
Во дворе «Спартака» был еще и летний кинотеатр. С удовольствием мы ходили и на летние киносеансы, в них было какое-то особое очарование.
В девяностые годы минувшего века, которые принято нынче именовать «лихими», летний кинотеатр закрыли. А на его месте расположился довольно престижный ресторан.
Помню, как приезжали «новые русские», как тогда их называли, а нахичеванские ребята мыли им машины, чтобы заработать копейку. Было и такое. Этого некогда престижного ресторана больше не существует. Как нет уже и кинотеатра «Спартак».
Кинотеатр «Спутник» в парке имени Вити Черевичкина не был таким красивым, как «Спартак». Это точно. Но я его любил не меньше, чем «Спартак». Цены в «Спутнике» отличались демократичностью, а в парке было много развлечений.
А вот эти развлечения как раз я очень любил. Здесь, в детском парке, можно было кататься на велосипедах и детских машинках, качаться на качелях, играть в настольный теннис, лакомиться любимым пломбиром в вафельном стаканчике за двадцать копеек. Незабываемо…
Был еще бассейн, в котором летом любили купаться дети. И, конечно, незабываемая скульптура «зеленого крокодила» с открытой пастью возле бассейна. Дети обожали этого крокодила, залезали на него и к нему в пасть. К счастью, он сохранился в парке до сих пор, став его своеобразным символом.
Помню, что в кинотеатре «Спутник» первый раз посмотрел легендарную французскую комедию «Невезучие» с Пьером Ришаром и Жераром Депардье. Очень любил эту кинокартину. Наверное, раз шесть смотрел ее.
До сих пор у меня этот кинотеатр ассоциируется с моим счастливым детством. Ведь очень часто на каникулах и в выходные дни я гостил у бабушки Нади, которая жила на улице Закруткина, рядом с парком. И мы с бабушкой гуляли по парку.
Кинотеатр имени Фрунзе, который располагался между школой № 13 и памятником Карлу Марксу, я помню плохо. Почему-то я туда не ходил.
А еще был кинотеатр в ДК «Красный Аксай». Ныне это Областной дом народного творчества. В перестроечные годы этот кинотеатр превратился в видеосалон. И там показывали запрещенные ранее видеофильмы, в том числе и эротические. Именно там мы смотрели легендарную «Эммануэль» и «Греческую смоковницу».
Недавно поймал себя на мысли: в Нахичевани больше нет кинотеатров моего детства. Теперь вообще нет кинотеатров, о которых вам рассказал. Они навсегда остались в том прошлом, в котором осталась и моя молодость…