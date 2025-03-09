«Ушедшие в прошлое»: краевед Багдыков рассказал о кинотеатрах Ростова времен детства

Кинотеатр «Смена», который располагался на площади Свободы в Нахичевани, мне был особо дорог. Именно там меня приняли в пионеры. Поскольку я хорошо учился и был мальчиком с примерным поведением, то меня принимали в пионерскую организацию в числе первых. Проходила эта церемония в зале детского кинотеатра «Смена». Потом в буфете кинотеатра нас угощали вкусными пирожными, печеньем, конфетами и лимонадом. Был очень милый «детский пионерский банкет». После этого банкета мы пошли смотреть фильм «Неуловимые мстители». А я был счастлив и горд тем, что меня в числе первых в классе приняли в пионеры.