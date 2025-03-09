В Минобороны назвали число БПЛА, атаковавших Ростовскую область

Всего за указанный период в России сбили 88 БПЛА. Большинство из них пытались атаковать Белгородскую область (52 штуки). Еще 13 разлетелись на части над Липецкой областью, восемь — над Воронежской и три — над Астраханской. На Кубани, а также в Курской и Рязанской областях уничтожили по одному дрону.