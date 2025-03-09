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Posted 9 марта, 07:06

Published 9 марта, 07:06

Modified 9 марта, 08:04

Updated 9 марта, 08:04

В Минобороны озвучили окончательное число БПЛА, атаковавших Ростовскую область

В Минобороны назвали число БПЛА, атаковавших Ростовскую область

9 марта 2025, 07:06
Фото: Минобороны России. В Минобороны озвучили окончательное число БПЛА, атаковавших Ростовскую область
В Министерстве обороны РФ назвали точное число беспилотников, которые сбили над Ростовской областью за вечер 8 марта и ночь 9-го. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

Дроны начали перехватывать после 20.00 мск. Дежурными средствами ПВО удалось уничтожить девять беспилотников над Ростовской областью. Эти данные актуальны на 07.00 мск 9 марта.

Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
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Всего за указанный период в России сбили 88 БПЛА. Большинство из них пытались атаковать Белгородскую область (52 штуки). Еще 13 разлетелись на части над Липецкой областью, восемь — над Воронежской и три — над Астраханской. На Кубани, а также в Курской и Рязанской областях уничтожили по одному дрону.

Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область.

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