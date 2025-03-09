В Ростове иномарка снесла питбайк с двумя подростками

Posted 9 марта, 08:46
Published 9 марта, 08:46
Modified 9 марта, 08:46
Updated 9 марта, 08:46
Инцидент произошел в 19.20 мск по адресу Пржевальского, 43. Там 54-летний автовладелец, управляя иномаркой Hyundai i40, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и врезался в питбайк марки AGV.
В это время за рулем транспортного средства находился 17-летний парень, а позади него сидел 16-летний пассажир. Обоих подростков с травмами забрали медики. В данный момент правоохранители выясняют все детали происшествия.
Ранее RostovGazeta рассказала о смертельной аварии в Ростовской области, жертвой которой стал 22-летний парень, толкавший свою заглохшую машину.