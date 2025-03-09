rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 марта, 08:46

Published 9 марта, 08:46

Modified 9 марта, 08:46

Updated 9 марта, 08:46

Скорая помощь

В Ростове иномарка снесла питбайк с двумя подростками

9 марта 2025, 08:46
Фото: 1MI. Скорая помощь
На Западном в Ростове 8 марта вечером произошло страшное ДТП с двумя пострадавшими подростками. Подробности аварии рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 19.20 мск по адресу Пржевальского, 43. Там 54-летний автовладелец, управляя иномаркой Hyundai i40, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и врезался в питбайк марки AGV.

В это время за рулем транспортного средства находился 17-летний парень, а позади него сидел 16-летний пассажир. Обоих подростков с травмами забрали медики. В данный момент правоохранители выясняют все детали происшествия.

В Ростове три улицы намертво встали в пробку из-за ДТП с автобусом
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta рассказала о смертельной аварии в Ростовской области, жертвой которой стал 22-летний парень, толкавший свою заглохшую машину.

Читайте также:
В Таганроге столб упал на легковой автомобиль с водителем в салоне во время ДТПВ Госавтоинспекции назвали самые опасные дороги Ростовской областиМусоровоз насмерть сбил женщину с коляской в Ростове-на-Дону
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Авария#Госавтоинспекция#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика