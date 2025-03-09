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Posted 9 марта, 15:30

Published 9 марта, 15:30

Modified 9 марта, 15:30

Updated 9 марта, 15:30

В Ростове мужчина умер на лавочке на глазах у прохожих

В Ростове мужчина умер на лавочке на глазах у прохожих

9 марта 2025, 15:30
Фото: 1MI.
На Северном в Ростове скончался мужчина, который выпил бутылку спиртного напитка. Кадры очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов».

Телеграм-канал пишет, что инцидент произошел возле многоэтажки, расположенной на улице Королева, 12. Перед смертью мужчина выпил бутылку коньяка.

На кадрах, которые разместил источник, видно человека, который неподвижно лежит на лавочке. Судя по обстановке на видео, вероятно, инцидент произошел во дворе жилого дома.

«Мужчина умер на лавочке на Королёва, 12. Перед этим пригубил бутылку коньяка, затем ему стало плохо. Очевидцы вызвали скорую», — пишет телеграм-канал.

Уточняем, что официальных данных по этому поводу пока нет. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta рассказала об инциденте с женщиной, которая умерла возле подъезда многоэтажки.

#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Смерть#Последние новости Ростова на сегодня#Трагедия#Инцидент#Происшествия
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