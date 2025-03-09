В Ростове мужчина умер на лавочке на глазах у прохожих

Posted 9 марта, 15:30
Published 9 марта, 15:30
Modified 9 марта, 15:30
Updated 9 марта, 15:30
Телеграм-канал пишет, что инцидент произошел возле многоэтажки, расположенной на улице Королева, 12. Перед смертью мужчина выпил бутылку коньяка.
На кадрах, которые разместил источник, видно человека, который неподвижно лежит на лавочке. Судя по обстановке на видео, вероятно, инцидент произошел во дворе жилого дома.
«Мужчина умер на лавочке на Королёва, 12. Перед этим пригубил бутылку коньяка, затем ему стало плохо. Очевидцы вызвали скорую», — пишет телеграм-канал.
Уточняем, что официальных данных по этому поводу пока нет. Информация уточняется.