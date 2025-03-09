Водитель Ford Focus сбил 9-летнего мальчика в Ростове-на-Дону

Posted 9 марта, 08:13
Published 9 марта, 08:13
Modified 9 марта, 08:13
Updated 9 марта, 08:13
В тот день ребенок переходил дорогу в районе улицы Каскадной без «зебры». В этот момент проезжал 26-летний парень за рулем Ford Focus. Водитель не успел остановиться и на скорости сбил мальчика.
От сильного удара юного пешехода отбросило в сторону. Как сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области, прибывшие на место медики доставили пострадавшего школьника в больницу.
Ранее, 6 марта, в ДТП пострадали два человека. На проспекте Космонавтов у автомобиля марки Toyota Mark занесло заднюю ось и он врезался в столб.