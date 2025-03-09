rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 марта, 08:13

Published 9 марта, 08:13

Modified 9 марта, 08:13

Updated 9 марта, 08:13

Водитель Ford Focus сбил 9-летнего мальчика в Ростове-на-Дону

Водитель Ford Focus сбил 9-летнего мальчика в Ростове-на-Дону

9 марта 2025, 08:13
Фото: 1MI. Водитель Ford Focus сбил 9-летнего мальчика в Ростове-на-Дону
В Ростове произошла авария, в которой пострадал 9-летний мальчик. ДТП случилось около 16.30 мск 8 марта недалеко от Ростовского моря.

В тот день ребенок переходил дорогу в районе улицы Каскадной без «зебры». В этот момент проезжал 26-летний парень за рулем Ford Focus. Водитель не успел остановиться и на скорости сбил мальчика.

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом
Узнать подробнее

От сильного удара юного пешехода отбросило в сторону. Как сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области, прибывшие на место медики доставили пострадавшего школьника в больницу.

Ранее, 6 марта, в ДТП пострадали два человека. На проспекте Космонавтов у автомобиля марки Toyota Mark занесло заднюю ось и он врезался в столб.

Читайте также:
В Госавтоинспекции назвали самые опасные дороги Ростовской области«Забирали на носилках»: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в ТаганрогеВ Ростове инспектор ДПС выехал на встречку и устроил массовое ДТП
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Больница#Авария#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика