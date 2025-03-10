Аномальная жара или ливни? Стал известен точный прогноз на весну в Ростовской области

Posted 10 марта, 04:37
Published 10 марта, 04:37
Modified 10 марта, 04:37
Updated 10 марта, 04:37
С первых дней весны в Ростове-на-Дону стало заметно теплее. Солнце выглянуло из-за облаков, остатки снега и льда начали таять. В ближайшую неделю ожидается, что столбик термометра поднимется еще выше. По данным «Яндекс.Погоды», после 10 марта температура в светлое время суток будет держаться выше +10 градусов, а по ночам станет постепенно расти.
Затем на несколько дней температура опустится до +12 градусов, а с 12 марта резко потеплеет до +20 градусов. Вечером столбик термометра поднимется до +10. К воскресенью, 16 марта, пойдет дождь. Небо затянет тучами, а на следующий день похолодает до +12. Еще через пару дней похолодает почти до 0 градусов (+1), а ночью начнутся заморозки (-1). Утром 22 марта ненадолго выглянет солнце, а воздух снова начнет прогреваться. Дождливые дни обещают также 25 и 28 числа, а 26, 27, 30 и 31 ожидается теплая солнечная погода. К концу месяца столбик термометра покажет примерно +8 градусов.
Апрель начнется с облачной теплой погоды. На улице будет около +13 градусов днем и до +4 — ночью. С самого утра 3 числа пойдет сильный дождь. Ситуацию усугубит ветер около 6 метров в секунду. Из-за порывов воздуха и повышенной влаги будет казаться, словно температура достигает всего +3 градусов. На выходных, 5 и 6 апреля, снова появится солнце, но теплее от него не станет.
На следующей неделе, 7 и 8 апреля, продолжат идти проливные дожди. При этом столбик термометра немного поднимется — до +15 в светлое время суток. Похожая погода ожидается 11, 13, 15, а также с 19 по 22 число. За все эти дни, как и в марте, выпадет примерно 50 миллиметров осадков, что составляет 9% годовой нормы.
Последняя неделя, с 23 по 30 апреля, должна быть солнечной. Воздух постепенно продолжит прогреваться, и к концу месяца достигнет почти +20 градусов.
Май традиционно начинается с праздников. В этом году выходными будут подряд четыре дня, с 1 по 4 число. Погода располагает к отдыху на природе. По прогнозам синоптиков, днем на улице температура составит около +20 градусов, а ночью опустится всего до +10.
С начала рабочей недели, 5 мая, появятся тучи. Пасмурная погода к 8 мая завершится затяжным ливнем. Дождь с небольшими перерывами будет идти с 8 по 10 мая. Если вы хотели прогуляться в День победы или отпраздновать его на улице, лучше захватить с собой зонтики.
Повторно осадки прогнозируют 12 и 15 мая. Затем распогодится, выглянет солнце и на улице потеплеет до +22. Солнечные дни обещают 16, 17, 19-21, 23, 24, 27 и 31 числа. При этом в конце месяца ясные дни идут вперемешку с пасмурными и дождливыми. Ливни накроют донскую столицу 25, 26, а также с 28 по 30 мая. За месяц выпадет порядка 55 миллиметров осадков (наибольшее количество с начала 2025 года), что составляет 10% годовой нормы. Однако на температуре воздуха это практически не отразится. Накануне лета воздух уже прогреется до +25 градусов днем и до +15 — ночью.
На севере региона потепление придется ждать дольше всего. В Чертковском, Верхнедонском и Миллеровском районах обещают -1 градус по ночам до конца марта. Днем температура воздуха за весь месяц не достигнет даже +10. В апреле в самые теплые дни прогнозируют до +18 градусов, но в темное время суток будет еще около +2…+5 градусов.
В остальных частях Ростовской области погода приблизительно совпадает с прогнозом по донской столице. Единственное отличие — на юге. В Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском и соседних с ними регионами в мае потеплеет почти до +30 градусов.
В среднем по области ежемесячно ожидается так же около 50 миллиметров осадков, что является 9% от годовой нормы.
Ранее стало известно неожиданном потеплении к 8 марта. Подробный прогноз погоды на праздничные выходные можно прочитать в материале RostovGazeta.