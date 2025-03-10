Аномальная жара или ливни? Стал известен точный прогноз на весну в Ростовской области

Повторно осадки прогнозируют 12 и 15 мая. Затем распогодится, выглянет солнце и на улице потеплеет до +22. Солнечные дни обещают 16, 17, 19-21, 23, 24, 27 и 31 числа. При этом в конце месяца ясные дни идут вперемешку с пасмурными и дождливыми. Ливни накроют донскую столицу 25, 26, а также с 28 по 30 мая. За месяц выпадет порядка 55 миллиметров осадков (наибольшее количество с начала 2025 года), что составляет 10% годовой нормы. Однако на температуре воздуха это практически не отразится. Накануне лета воздух уже прогреется до +25 градусов днем и до +15 — ночью.