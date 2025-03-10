Частным клиникам в Ростовской области на 90% урезали финансирование услуг по ОМС

Источник сообщает, что центру медицинских анализов «Симплекс» с начала 2025 года на оказание услуг по ОМС было выделено всего 229 тысяч рублей, а в 2024 году — 3,2 миллиона рублей. Также стало известно о сокращении финансирования на 93% в центре «Здоровье нации».