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Posted 10 марта, 12:23

Published 10 марта, 12:23

Modified 10 марта, 12:25

Updated 10 марта, 12:25

Частным клиникам в Ростовской области на 90% урезали финансирование услуг по ОМС

Частным клиникам в Ростовской области на 90% урезали финансирование услуг по ОМС

10 марта 2025, 12:23
Фото: 1MI.
Частным клиникам и медицинским центрам Ростовской области урезали финансирование услуг по полису ОМС. Об этом пишет Donnews.

Источник сообщает, что центру медицинских анализов «Симплекс» с начала 2025 года на оказание услуг по ОМС было выделено всего 229 тысяч рублей, а в 2024 году — 3,2 миллиона рублей. Также стало известно о сокращении финансирования на 93% в центре «Здоровье нации».

Donnews пишет, что в донской Минздрав уже обращались с просьбой разъяснить данную ситуацию, однако представители ведомства не дали четкого ответа.

Одна из местных жительниц, как сообщает источник, рассказала, что раньше в женских консультациях поликлиник выдавали направление на УЗИ в частные медицинские центры. В 2025 году их перестали давать.

Уточним, что данная информация официально не подтверждена.

Прокуратура заставила бесплатно выдавать бахилы в больницах в Ростовской области
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Ранее RostovGazeta рассказала, что в больницах Ростовской области начали бесплатно выдавать бахилы.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Больница#Медицина#Минздрав#Финансирование#Донской Минздрав
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