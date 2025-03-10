Частным клиникам в Ростовской области на 90% урезали финансирование услуг по ОМС

Posted 10 марта, 12:23
Published 10 марта, 12:23
Modified 10 марта, 12:25
Updated 10 марта, 12:25
Источник сообщает, что центру медицинских анализов «Симплекс» с начала 2025 года на оказание услуг по ОМС было выделено всего 229 тысяч рублей, а в 2024 году — 3,2 миллиона рублей. Также стало известно о сокращении финансирования на 93% в центре «Здоровье нации».
Donnews пишет, что в донской Минздрав уже обращались с просьбой разъяснить данную ситуацию, однако представители ведомства не дали четкого ответа.
Одна из местных жительниц, как сообщает источник, рассказала, что раньше в женских консультациях поликлиник выдавали направление на УЗИ в частные медицинские центры. В 2025 году их перестали давать.
Уточним, что данная информация официально не подтверждена.