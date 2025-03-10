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Posted 10 марта, 11:48

Published 10 марта, 11:48

Modified 10 марта, 11:50

Updated 10 марта, 11:50

Число кандидатов на пост главы Ростова уменьшилось еще до отбора

Два кандидата на должность главы Ростова-на-Дону не явились в день отбора

10 марта 2025, 11:48
Фото: rostovgazeta.ru. Число кандидатов на пост главы Ростова уменьшилось еще до отбора

Число кандидатов на пост главы Ростова уменьшилось еще до отбора

В день отбора два кандидата на пост главы Ростова не явились в Гордуму. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу.

День отбора был назначен на 10 марта. Однако утром выяснилось, что не все кандидаты, отправившие заявки, добрались до назначенного места. По информации «КП — Ростов-на-Дону», из 12 претендентов появились в здании городской Думы и администрации только 10.

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Участники комиссии провели собеседования с каждым из кандидатов и тестирование. Окончательное решение о победителе конкурса на должность главы донской столице депутаты Гордумы примут 11 марта.

Не исключено, что им станет Александр Скрябин, которого назначили исполняющим обязанности, после того, как он покинул пост первого замгубернатора.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Конкурс#Ростов#Донская столица#Гордума#Кандидаты#Александр Скрябин
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