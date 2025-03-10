Экс-министр ЖКХ Ростовской области пытался выйти из колонии по УДО

Позже выяснилось, что для строительства взяли песок мелкой фракции вместо крупной. Разницу в стоимости из-за этого оценили в 200 миллионов рублей. Хотя в 2022 году сумму ущерба пересчитали, и она снизилась вдвое — до 80 миллионов рублей. Адвокаты утверждают, что подсчеты вызывают сомнение, а выводы экспертизы и вовсе игнорируются. По словам защиты Сидаша, специалисты признали замену сортов песка экономически целесообразной. Очевидно, если бы власти везли песок нужной фракции, то могли бы не уложиться в бюджет. Не исключено, что такого попросту не было поблизости и его пришлось бы доставлять издалека.