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Posted 10 марта, 11:39

Published 10 марта, 11:39

Modified 10 марта, 11:41

Updated 10 марта, 11:41

Суд отказал в УДО экс-министру ЖКХ Ростовской области Сергею Сидашу

Экс-министр ЖКХ Ростовской области пытался выйти из колонии по УДО

10 марта 2025, 11:39
Фото: правительство Ростовской области. Суд отказал в УДО экс-министру ЖКХ Ростовской области Сергею Сидашу

Суд отказал в УДО экс-министру ЖКХ Ростовской области Сергею Сидашу

Сюжет
ЧМ-2018
Железнодорожный районный суд Ростова отказал в условно-досрочном освобождении бывшему министру ЖКХ Ростовской области. Причины в объединенной пресс-службе судов региона не уточнили.

Об отказе в УДО Сергею Сидашу стало известно только в марте, хотя ответ был дан еще в середине января.

Как сообщала RostovGazeta, бывший чиновник оказался за решеткой после скандала о «золотом песке». По версии следствия, тогда еще действующий министр ЖКХ организовал через подчиненных торги на строительство инфраструктуры стадиона «Ростов Арена» к ЧМ-2018 без корректировки проекта.

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Позже выяснилось, что для строительства взяли песок мелкой фракции вместо крупной. Разницу в стоимости из-за этого оценили в 200 миллионов рублей. Хотя в 2022 году сумму ущерба пересчитали, и она снизилась вдвое — до 80 миллионов рублей. Адвокаты утверждают, что подсчеты вызывают сомнение, а выводы экспертизы и вовсе игнорируются. По словам защиты Сидаша, специалисты признали замену сортов песка экономически целесообразной. Очевидно, если бы власти везли песок нужной фракции, то могли бы не уложиться в бюджет. Не исключено, что такого попросту не было поблизости и его пришлось бы доставлять издалека.

Адвокаты не раз пытались обжаловать приговор, но он каждый раз оставался неизменным. Сергей Сидаш отбывает четыре года в колонии за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями.

Подробнее о том, кто из верхушки региональной власти остается за решеткой, читайте в материале RostovGazeta.

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