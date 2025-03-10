Экс-министр ЖКХ Ростовской области пытался выйти из колонии по УДО

Posted 10 марта, 11:39
Published 10 марта, 11:39
Modified 10 марта, 11:41
Updated 10 марта, 11:41
Об отказе в УДО Сергею Сидашу стало известно только в марте, хотя ответ был дан еще в середине января.
Как сообщала RostovGazeta, бывший чиновник оказался за решеткой после скандала о «золотом песке». По версии следствия, тогда еще действующий министр ЖКХ организовал через подчиненных торги на строительство инфраструктуры стадиона «Ростов Арена» к ЧМ-2018 без корректировки проекта.
Позже выяснилось, что для строительства взяли песок мелкой фракции вместо крупной. Разницу в стоимости из-за этого оценили в 200 миллионов рублей. Хотя в 2022 году сумму ущерба пересчитали, и она снизилась вдвое — до 80 миллионов рублей. Адвокаты утверждают, что подсчеты вызывают сомнение, а выводы экспертизы и вовсе игнорируются. По словам защиты Сидаша, специалисты признали замену сортов песка экономически целесообразной. Очевидно, если бы власти везли песок нужной фракции, то могли бы не уложиться в бюджет. Не исключено, что такого попросту не было поблизости и его пришлось бы доставлять издалека.
Адвокаты не раз пытались обжаловать приговор, но он каждый раз оставался неизменным. Сергей Сидаш отбывает четыре года в колонии за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями.
Подробнее о том, кто из верхушки региональной власти остается за решеткой, читайте в материале RostovGazeta.