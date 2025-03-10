Исследование: молодежь и пенсионеры стали чаще открывать вклады

«Экстрадоходность по накопительным продуктам в прошлом году никого не оставила равнодушным. Мы видим, как выросла финансовая активность молодого и старшего поколений. Молодежь стала более бережно относиться к финансам и формировать сбережения, пенсионеры доставали деньги „из-под подушки“ и размещали на вкладах, получая неплохой пассивный доход к пенсии. Еще одним фактором в пользу выбора депозита у этих категорий клиентов стала легкость и доступность открытия — максимально простой клиентский путь за несколько кликов в онлайн», — прокомментировала Ольга Сердюкова, заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений ВТБ.