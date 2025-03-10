rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 18:49

Published 10 марта, 18:49

Modified 10 марта, 18:51

Updated 10 марта, 18:51

Космонавту из Новочеркасска Николаю Чубу присвоили госнаграду

Космонавту из Новочеркасска Николаю Чубу присвоили госнаграду

10 марта 2025, 18:49
Фото: Роскосмос.
Космонавту из Ростовской области Николаю Чубу присвоили государственную награду. Соответствующий указ появился на сайте официального публикования правовых актов сегодня, 10 марта.

Награду космонавту присвоили «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа МКС».

Под наблюдением врачей: появились первые кадры донского космонавта Чуба на Земле
Узнать подробнее

Напомним, Николай Чуб — российский космонавт-испытатель. Он является уроженцем города Новочеркасска. В 2023 году космонавт отправился на длительную экспедицию на МКС на борту корабля «Союз МС-24». Миссия продлилась 374 дня.

Награду также присвоили Александру Гребенкину. Он, как и Николай Чуб, является космонавтом-испытателем отряда космонавтов научно-исследовательского испытательного центра подготовки имени Юрия Гагарина.

Читайте также:
«Проверки на Юпитере»: в Ростове продают инопланетный камень почти за 350 тысяч рубЖители Ростова стоят в очередях в поликлиниках, пока экс-министр рвется на свободуРостовскую психбольницу заставляют реставрировать памятник архитектуры
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Космос#Последние новости Ростова на сегодня#МКС#Николай Чуб#Космонавт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика