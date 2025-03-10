Космонавту из Новочеркасска Николаю Чубу присвоили госнаграду

Posted 10 марта, 18:49
Published 10 марта, 18:49
Modified 10 марта, 18:51
Updated 10 марта, 18:51
Награду космонавту присвоили «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа МКС».
Напомним, Николай Чуб — российский космонавт-испытатель. Он является уроженцем города Новочеркасска. В 2023 году космонавт отправился на длительную экспедицию на МКС на борту корабля «Союз МС-24». Миссия продлилась 374 дня.
Награду также присвоили Александру Гребенкину. Он, как и Николай Чуб, является космонавтом-испытателем отряда космонавтов научно-исследовательского испытательного центра подготовки имени Юрия Гагарина.