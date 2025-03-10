Станут еще дороже: цены на услуги стоматологов выросли на 20% в Ростовской области

Posted 10 марта, 14:23
Published 10 марта, 14:23
Modified 11 марта, 00:55
Updated 11 марта, 00:55
Так, стоимость изготовления коронки в регионе подскочила на 6%, протезирования — на 16%, а лечения кариеса — на 13%. Первичный осмотр у стоматолога и консультация специалиста обходились посетителям на 20% больше, чем в 2023 году. А за удаление зуба дончане платили на 15% больше.
В целом по стране в 2024 году цены на стоматологические услуги выросли на 10–17%. Как сообщают эксперты, в 2025 году прогнозируется подорожание на 8-13%.
До этого RostovGazeta писала, что частным клиникам в регионе почти на 90% урезали финансирование медицинских услуг по полису ОМС.