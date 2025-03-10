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Posted 10 марта, 14:23

Published 10 марта, 14:23

Modified 11 марта, 00:55

Updated 11 марта, 00:55

Жители Ростовской области стали оставлять у стоматологов на 20% больше денег

Станут еще дороже: цены на услуги стоматологов выросли на 20% в Ростовской области

10 марта 2025, 14:23
Фото: 1MI.

Жители Ростовской области стали оставлять у стоматологов на 20% больше денег

В 2024 году в Ростовской области подскочила стоимость услуг, которые предлагают стоматологические клиники. О том, насколько подорожало лечение зубов, рассказали эксперты Национального рейтингового агентства (НРА).

Так, стоимость изготовления коронки в регионе подскочила на 6%, протезирования — на 16%, а лечения кариеса — на 13%. Первичный осмотр у стоматолога и консультация специалиста обходились посетителям на 20% больше, чем в 2023 году. А за удаление зуба дончане платили на 15% больше.

В целом по стране в 2024 году цены на стоматологические услуги выросли на 10–17%. Как сообщают эксперты, в 2025 году прогнозируется подорожание на 8-13%.

Частным клиникам в Ростовской области на 90% урезали финансирование услуг по ОМС
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До этого RostovGazeta писала, что частным клиникам в регионе почти на 90% урезали финансирование медицинских услуг по полису ОМС.

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