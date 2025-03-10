Станут еще дороже: цены на услуги стоматологов выросли на 20% в Ростовской области

Так, стоимость изготовления коронки в регионе подскочила на 6%, протезирования — на 16%, а лечения кариеса — на 13%. Первичный осмотр у стоматолога и консультация специалиста обходились посетителям на 20% больше, чем в 2023 году. А за удаление зуба дончане платили на 15% больше.