Мать пропавшей ростовской студентки Цомартовой назвала причины увольнения из МВД

Posted 10 марта, 13:56
Published 10 марта, 13:56
Modified 10 марта, 13:58
Updated 10 марта, 13:58
Отца Николая уволили из правоохранительных органов. Недавно ушла с работы и мать Диана.
«Я еще до нового года говорила в отделе кадров о своем желании уволиться. Не хочется там работать. Для меня мой супруг Николай — это эталон и идеал, именно тот образ полицейского, который должен быть. Это я не пафосно говорю, не идеализирую. Но посудите сами, как назвать человека, который готов работать за идею? Он именно идейный, помешанный на своей работе», — отмечает Диана Цомартова.
Собеседница объясняет, что по факту, Николаю Цомартову не выгодно было работать. Он пенсионер, и намного привлекательнее ему было бы сидеть дома в свое удовольствие. Но он продолжал трудиться, именно для того, как сообщает супруга, чтобы помогать людям.
«А я совсем не идейная. Я как раз работала за зарплату. Но если даже такие люди как Николай не нужны, то и мне там делать нечего. Обидно», — констатирует Диана.
Второй причиной, повлиявшей на решение Дианы уволиться, стали постоянные проверки.
«Когда меня вызвали на очередную проверку, я была в отпуске в Северной Осетии. Я не знаю, по какой причине проверяются анонимные сообщения. Разве, по идее, не должны опросить и заявителя? Но нет. Его не находят, не опрашивают. А я постоянно приходила и должна была оправдываться, делала я что-то или нет», — рассказывает Диана.
По словам матери, семье до сих пор присылают фотографии, на которых якобы изображена Анна.
«И сегодня [10 марта 2025 года — прим. редакции] прислали. Но я вижу, где фотомонтаж, а таких фото очень много. И я не понимаю, для чего эти люди играют с моим подсознанием?» — недоумевает Диана.
На днях, как рассказывает собеседница, и вовсе поступил странный звонок на мобильный. Незнакомая девушка непривычно начала телефонный разговор, сходу спросив: «Вы кто?».
«Ладно, я уже привыкла к такого рода звонкам. Поинтересовалась, куда она звонит. Девушка сказала, что у нее есть информация по поводу Анны. И когда мы стали общаться, она заявила, что всех водят за нос. Дескать, она ехала 27 февраля на „Ласточке“, и между Краснодаром и Сочи видела Анну вместе с матерью, то есть со мной! А я даже не знаю что это за „Ласточка“. Это, наверное, поезд? Девушка стала обвинять меня, что я всем вру. Ввожу в заблуждение тем, что прячу свою дочку. Она сказала, что напишет на меня заявление. А когда я предупредила, что я дознаватель, и за заведомо ложный донос человек будет нести ответственность по 306-й статье, она посчитала, будто я ей угрожаю», — рассказывает Диана.
Однако на этом история со странным звонком не закончилось. По словам матери, далее эта девушка зашла на канал, посвященный исчезновению Анны, и стала там доказывать свою точку зрения.
«Я с ней и на канале попыталась вступить в дискуссию, пока Николай ее не заблокировал, высказав мнение, что сейчас весна и у многих может быть обострение», — уточняет собеседница.
Диана признается, что третьей, и, пожалуй, самой главной причиной ее увольнения с работы, стало желание самостоятельно поехать в Дубай. Этому способствовала фотография — в Дубае видели девушку, похожую на Анну.
«В негласной беседе эксперт, который имеет знания в этой области, занимается этим и медик по образованию, сказал, что девушка на фотографии в Дубае 100% похожа на Анну. И что таких совпадений по всем направлениям он еще не видел. Я постоянно смотрю на это фото и убеждаюсь в его словах. Ну не может быть таких совпадений — и в стойке, и в осанке, и даже косичка ее», — отмечает Диана.
Однако, как добавляет собеседница, это мнение независимое. И его никак не использовать официально.
«Мы же понимаем, что ко всему должны прилагаться официальные исследования, документы. Если бы Анну объявили в международный розыск, это увеличило бы шанс на ее поиск. А пока мы каждый день ждем какого-то результата, и я сама решила поехать в Дубай», — комментирует мать.
Ранее RostovGazeta сообщала, что мать исчезнувшей в Дагестане спортсменки из Ростова Анны Цомартовой попросила защиты у Путина.