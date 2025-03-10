Мать пропавшей в Дагестане спортсменки Ростова собирается искать дочь в Дубае

Posted 10 марта, 14:48
Published 10 марта, 14:48
Modified 10 марта, 14:50
Updated 10 марта, 14:50
Напомним, что спортсменка из Ростова Анна Цомартова бесследно исчезла с территории санатория в Дагестане после соревнований. С тех пор о девушке ничего не известно.
Родителям по-прежнему сбрасывают фото, на которых якобы изображена Анна. Но на большинстве из них семья замечает фотомонтаж.
Один из снимков, которые получала семья Цомартовой, сделан в Дубае. В негласной беседе эксперт сообщил родителям, что девушка на этой фотографии имеет 100% сходство с Анной.
«Это и стало одной из главных причин моего увольнения. Мне нужно самостоятельно отправиться в Дубай, а сотрудники МВД не выездные», — отмечает мама Анны, Диана Цомартова.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.