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Posted 10 марта, 14:48

Published 10 марта, 14:48

Modified 10 марта, 14:50

Updated 10 марта, 14:50

Железная дорога

Мать пропавшей в Дагестане спортсменки Ростова собирается искать дочь в Дубае

10 марта 2025, 14:48
Фото: 1MI. Железная дорога
Сюжет
Эксклюзив
Мать пропавшей в Дагестане ростовской спортсменки Анны Цомартовой поделилась с RostovGazeta, что собирается поехать в Дубай.

Напомним, что спортсменка из Ростова Анна Цомартова бесследно исчезла с территории санатория в Дагестане после соревнований. С тех пор о девушке ничего не известно.

Родителям по-прежнему сбрасывают фото, на которых якобы изображена Анна. Но на большинстве из них семья замечает фотомонтаж.

Один из снимков, которые получала семья Цомартовой, сделан в Дубае. В негласной беседе эксперт сообщил родителям, что девушка на этой фотографии имеет 100% сходство с Анной.

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«Это и стало одной из главных причин моего увольнения. Мне нужно самостоятельно отправиться в Дубай, а сотрудники МВД не выездные», — отмечает мама Анны, Диана Цомартова.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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