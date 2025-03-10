МСП-компании по производству станков и роботов получат господдержку

Posted 10 марта, 10:55
Published 10 марта, 10:55
Modified 10 марта, 10:55
Updated 10 марта, 10:55
Программа предусматривает выдачу займов в размере от 30 до 200 миллионов рублей со сроком до 5 лет. Предприятия могут использовать привлеченные средства как для реализации инвестиционных проектов, так и для оборотных целей. Механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП позволит покрыть до 50% от суммы кредита, информируют iz.ru.
Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли РФ, отметил, что развитие станкостроения является ключевым фактором обеспечения технологического суверенитета страны и напрямую влияет на динамику развития промышленности в России. Учитывая, что в стране работает более 400 станкостроительных предприятий, многие из которых нуждаются в финансовой поддержке, данная программа позволит оказать существенную помощь отрасли через профильные институты развития.
Михаил Иванов подчеркнул, что программа льготного кредитования, реализуемая в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации», была разработана с учетом потребностей малого и среднего бизнеса. При создании механизма поддержки Минпромторг и Корпорация МСП брали в расчет как национальные приоритеты развития, так и специфику станкостроительной отрасли.
Промежуточные результаты программы будут проанализированы, и в случае ее успешной реализации и выполнения задач национального проекта программу расширят. Получить льготное кредитование могут предприятия, специализирующиеся на производстве металлообрабатывающего оборудования, промышленных инструментов и комплектующих, а также компании, занимающиеся разработкой и производством роботов и робототехнических устройств.
Для оформления кредита необходимо подать заявку через цифровую платформу МСП.РФ и дождаться её рассмотрения экспертным советом на базе Корпорации МСП, после чего нужно будет обратиться в МСП Банк для получения кредитных средств.
Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, подчеркнул, что развитие станкостроения и робототехники является ключевым фактором для формирования экономики предложения. Он отметил, что субъекты МСП способны быстро адаптироваться к рыночным изменениям, поэтому программа льготного кредитования — одна из приоритетных для корпорации. Каждый проект будет вестись индивидуально для достижения максимально эффективной поддержки проектов, связанных с производством продукции, необходимой для обеспечения технологического суверенитета страны, заявил Александр Исаевич.
Согласно программе для получателей льготного кредита в первый год будет действовать ставка в 5%. На второй и третий годы ставка будет формироваться с учетом ключевой ставки Банка России: на второй год — половина ключевой ставки плюс 1% (текущее значение 11,5%), на третий год — плюс 3% (13,5%). Дополнительно предусмотрена система «зонтичных» поручительств, что значительно облегчит предпринимателям доступ к финансированию, необходимому для расширения производства.