rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 10:55

Published 10 марта, 10:55

Modified 10 марта, 10:55

Updated 10 марта, 10:55

МСП-компании по производству станков и роботов получат господдержку

МСП-компании по производству станков и роботов получат господдержку

10 марта 2025, 10:55
Фото: 1MI.
В рамках совместной программы Минпромторга и Корпорации МСП производители станкостроительной и робототехнической продукции из сектора МСП получили доступ к льготному кредитованию под 5% годовых. Предприятия смогут получить кредит через МСП Банк.

Программа предусматривает выдачу займов в размере от 30 до 200 миллионов рублей со сроком до 5 лет. Предприятия могут использовать привлеченные средства как для реализации инвестиционных проектов, так и для оборотных целей. Механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП позволит покрыть до 50% от суммы кредита, информируют iz.ru.

Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли РФ, отметил, что развитие станкостроения является ключевым фактором обеспечения технологического суверенитета страны и напрямую влияет на динамику развития промышленности в России. Учитывая, что в стране работает более 400 станкостроительных предприятий, многие из которых нуждаются в финансовой поддержке, данная программа позволит оказать существенную помощь отрасли через профильные институты развития.

Михаил Иванов подчеркнул, что программа льготного кредитования, реализуемая в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации», была разработана с учетом потребностей малого и среднего бизнеса. При создании механизма поддержки Минпромторг и Корпорация МСП брали в расчет как национальные приоритеты развития, так и специфику станкостроительной отрасли.

Промежуточные результаты программы будут проанализированы, и в случае ее успешной реализации и выполнения задач национального проекта программу расширят. Получить льготное кредитование могут предприятия, специализирующиеся на производстве металлообрабатывающего оборудования, промышленных инструментов и комплектующих, а также компании, занимающиеся разработкой и производством роботов и робототехнических устройств.

Для оформления кредита необходимо подать заявку через цифровую платформу МСП.РФ и дождаться её рассмотрения экспертным советом на базе Корпорации МСП, после чего нужно будет обратиться в МСП Банк для получения кредитных средств.

Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, подчеркнул, что развитие станкостроения и робототехники является ключевым фактором для формирования экономики предложения. Он отметил, что субъекты МСП способны быстро адаптироваться к рыночным изменениям, поэтому программа льготного кредитования — одна из приоритетных для корпорации. Каждый проект будет вестись индивидуально для достижения максимально эффективной поддержки проектов, связанных с производством продукции, необходимой для обеспечения технологического суверенитета страны, заявил Александр Исаевич.

Согласно программе для получателей льготного кредита в первый год будет действовать ставка в 5%. На второй и третий годы ставка будет формироваться с учетом ключевой ставки Банка России: на второй год — половина ключевой ставки плюс 1% (текущее значение 11,5%), на третий год — плюс 3% (13,5%). Дополнительно предусмотрена система «зонтичных» поручительств, что значительно облегчит предпринимателям доступ к финансированию, необходимому для расширения производства.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика