МСП-компании по производству станков и роботов получат господдержку

Согласно программе для получателей льготного кредита в первый год будет действовать ставка в 5%. На второй и третий годы ставка будет формироваться с учетом ключевой ставки Банка России: на второй год — половина ключевой ставки плюс 1% (текущее значение 11,5%), на третий год — плюс 3% (13,5%). Дополнительно предусмотрена система «зонтичных» поручительств, что значительно облегчит предпринимателям доступ к финансированию, необходимому для расширения производства.