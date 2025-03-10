Мужчина выпал из многоэтажки в Ростове и разбился насмерть

Posted 10 марта, 13:42
Published 10 марта, 13:42
Modified 10 марта, 13:44
Updated 10 марта, 13:44
Кадры жуткого ЧП появились в telegram-канале «Это Ростов новости». На некоторых из них можно увидеть, как человек падает возле подъезда. Вероятно, запись была сделана с уличной камеры видеонаблюдения.
По словам очевидцев, тело мужчины нашли возле дома №25 на улице Платона Кляты. Прибывшие медики не смогли спасти неизвестного: к их прибытию он был уже мертв.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
По словам очевидцев, тело мужчины нашли возле дома №25 на улице Платона Кляты. Прибывшие медики не смогли спасти неизвестного: к их прибытию он был уже мертв.
— Он упал как манекен, — комментируют кадры подписчики.
— Может, его столкнули? — предполагают другие.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
По словам очевидцев, тело мужчины нашли возле дома №25 на улице Платона Кляты. Прибывшие медики не смогли спасти неизвестного: к их прибытию он был уже мертв.
— Он упал как манекен, — комментируют кадры подписчики.
— Может, его столкнули? — предполагают другие.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
По словам очевидцев, тело мужчины нашли возле дома №25 на улице Платона Кляты. Прибывшие медики не смогли спасти неизвестного: к их прибытию он был уже мертв.
— Он упал как манекен, — комментируют кадры подписчики.
— Может, его столкнули? — предполагают другие.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.