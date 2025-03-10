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Posted 10 марта, 13:42

Published 10 марта, 13:42

Modified 10 марта, 13:44

Updated 10 марта, 13:44

Мужчина выпал из многоэтажки в Ростове и разбился насмерть

Мужчина выпал из многоэтажки в Ростове и разбился насмерть

10 марта 2025, 13:42
Фото: 1MI. Мужчина выпал из многоэтажки в Ростове и разбился насмерть
В Ростове мужчина погиб, выпав из 20-этажного жилого дома. Трагедия случилась около полудня 10 марта на северной окраине города.

Кадры жуткого ЧП появились в telegram-канале «Это Ростов новости». На некоторых из них можно увидеть, как человек падает возле подъезда. Вероятно, запись была сделана с уличной камеры видеонаблюдения.

В Ростове на Северном 13-летняя девочка выпала из окна
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В Ростове на Северном 13-летняя девочка выпала из окна
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По словам очевидцев, тело мужчины нашли возле дома №25 на улице Платона Кляты. Прибывшие медики не смогли спасти неизвестного: к их прибытию он был уже мертв.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее стало известно о гибели мужчины, упавшего с моста на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

По словам очевидцев, тело мужчины нашли возле дома №25 на улице Платона Кляты. Прибывшие медики не смогли спасти неизвестного: к их прибытию он был уже мертв.

— Он упал как манекен, — комментируют кадры подписчики.
— Может, его столкнули? — предполагают другие.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее стало известно о гибели мужчины, упавшего с моста на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

По словам очевидцев, тело мужчины нашли возле дома №25 на улице Платона Кляты. Прибывшие медики не смогли спасти неизвестного: к их прибытию он был уже мертв.

— Он упал как манекен, — комментируют кадры подписчики.
— Может, его столкнули? — предполагают другие.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее стало известно о гибели мужчины, упавшего с моста на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

По словам очевидцев, тело мужчины нашли возле дома №25 на улице Платона Кляты. Прибывшие медики не смогли спасти неизвестного: к их прибытию он был уже мертв.

— Он упал как манекен, — комментируют кадры подписчики.
— Может, его столкнули? — предполагают другие.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее стало известно о гибели мужчины, упавшего с моста на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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