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Posted 10 марта, 12:24

Published 10 марта, 12:24

Modified 10 марта, 12:26

Updated 10 марта, 12:26

В Ростовской области продают участок растениеводческой компании-банкрота

В Ростовской области продают участок растениеводческой компании-банкрота

10 марта 2025, 12:24
Фото: 1MI.
В Ростовской области на торги за 1,8 миллиона выставили участок растениеводческой обанкротившейся компании ООО «Северо-Кавказская механизированная группа агротехнических работ». Информация об этом появилась на сайте Федресурса.

На торги выставили здание котельной площадью в 129 квадратов 2016 года постройки. Также продают участок, на территории которого расположено данное сооружение. Он находится в Егорлыкском районе, в поселке Роговский. Участок имеет площадь в 2,1 тысячи квадратов.

Стоимость лота — 1,8 миллиона рублей. Прием заявок будет осуществляться с 14 марта по 18 апреля, а сами торги пройдут 21 апреля 2025 года.

Это — не первый раз, когда лот выставляют на продажу. До этого, 23 января, землю пытались продать за 2,1 миллиона рублей. Однако 10 марта стало известно, что торги не состоялись из-за недостаточного количества заявок.

По данным системы «Спарк», организация ООО «СК-МГАР» зарегистрирована в 2011 году. Ее основной отраслью является предоставление услуг в сфере растениеводства.

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Ранее RostovGazeta писала, что на торги выставили теплоход за 81 миллион рублей.

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