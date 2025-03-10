В Ростовской области продают участок растениеводческой компании-банкрота

Posted 10 марта, 12:24
Published 10 марта, 12:24
Modified 10 марта, 12:26
Updated 10 марта, 12:26
На торги выставили здание котельной площадью в 129 квадратов 2016 года постройки. Также продают участок, на территории которого расположено данное сооружение. Он находится в Егорлыкском районе, в поселке Роговский. Участок имеет площадь в 2,1 тысячи квадратов.
Стоимость лота — 1,8 миллиона рублей. Прием заявок будет осуществляться с 14 марта по 18 апреля, а сами торги пройдут 21 апреля 2025 года.
Это — не первый раз, когда лот выставляют на продажу. До этого, 23 января, землю пытались продать за 2,1 миллиона рублей. Однако 10 марта стало известно, что торги не состоялись из-за недостаточного количества заявок.
По данным системы «Спарк», организация ООО «СК-МГАР» зарегистрирована в 2011 году. Ее основной отраслью является предоставление услуг в сфере растениеводства.