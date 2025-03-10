Назван главный конкурент Александра Скрябина в выборах главы Ростова

Posted 10 марта, 16:08
Published 10 марта, 16:08
Modified 10 марта, 16:10
Updated 10 марта, 16:10
Как пишет источник, Золотухин в данный момент занимает пост заместителя директора департамента имущественно-земельных отношений. О чиновнике также известно, что он родом из Ростова-на-Дону, с 1990 года трудился в налоговой инспекции, а через 12 лет занял место заместителя главы горадминистрации.
Уточним, что окончательный вердикт по поводу результатов конкурса вынесут депутаты Гордума завтра, 11 марта, на внеочередном заседании.
Напомним, Александр Скрябин стал исполняющим обязанности главы администрации Ростова сразу после того, как Гордума утвердила отставку Алексея Логвиненко. Данное решение было принято 28 января.