Назван главный конкурент Александра Скрябина в выборах главы Ростова

Как пишет источник, Золотухин в данный момент занимает пост заместителя директора департамента имущественно-земельных отношений. О чиновнике также известно, что он родом из Ростова-на-Дону, с 1990 года трудился в налоговой инспекции, а через 12 лет занял место заместителя главы горадминистрации.