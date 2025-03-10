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Posted 10 марта, 16:08

Published 10 марта, 16:08

Modified 10 марта, 16:10

Updated 10 марта, 16:10

Главным конкурентом Скрябина в выборах главы Ростова стал Александр Золотухин

Назван главный конкурент Александра Скрябина в выборах главы Ростова

10 марта 2025, 16:08
Фото: Администрация Ростова-на-Дону.

Главным конкурентом Скрябина в выборах главы Ростова стал Александр Золотухин

Сюжет
Выборы
Во второй этап конурса на избрание главы города прошли Александр Скрябин и Виталий Золотухин. Об этом пишет «Ъ-Ростов».

Как пишет источник, Золотухин в данный момент занимает пост заместителя директора департамента имущественно-земельных отношений. О чиновнике также известно, что он родом из Ростова-на-Дону, с 1990 года трудился в налоговой инспекции, а через 12 лет занял место заместителя главы горадминистрации.

Уточним, что окончательный вердикт по поводу результатов конкурса вынесут депутаты Гордума завтра, 11 марта, на внеочередном заседании.

Главу Ростова-на-Дону выберут на заседании Гордумы 11 марта
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Напомним, Александр Скрябин стал исполняющим обязанности главы администрации Ростова сразу после того, как Гордума утвердила отставку Алексея Логвиненко. Данное решение было принято 28 января.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Выборы#Городская администрация#Гордума#Выбор#Александр Скрябин
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