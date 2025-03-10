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Posted 10 марта, 10:34

Published 10 марта, 10:34

Modified 10 марта, 10:36

Updated 10 марта, 10:36

Учитель физики в классе

Омбудсмен Гайворонский рассказал, как защитить учителей в школах Ростова

10 марта 2025, 10:34
Фото: 1MI. Учитель физики в классе
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Эксклюзив
Председатель ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский сообщил RostovGazeta, что Профсоюз вместе с Минпросвещения на российском уровне принимает участие в разработке этического кодекса — регламента по защите чести педагогов.

Ожидается, что регламент по защите чести и достоинства педагогов будет разработан и утвержден до начала нового учебного года.

«К сожалению, последнее время отношение к педагогическим работникам сильно изменилось. Того былого уважения, свойственного советской школе, уже нет. Тогда педагог был авторитетным человеком, носителем важной академической информации. А сейчас некоторые родители относятся к учителям как к „присмотрщику“ за детьми», — отмечает Владимир Гайворонский.

Собеседник уточняет, что речь идет даже не об имидже педагога. А об уважительном отношении к человеку, который избрал эту важную профессию.

«Дело в том, что с очень скромной зарплатой наши педагоги достаточно скромно одеваются. На работу приезжают на общественном транспорте. Да и питаются весьма скромно. Сходить на концерт или в театр — для них большая редкость. А у нас общество во многом привыкло „встречать по одежке“. Возможно из-за этого то же формируется такое неуважительное отношение к учителям. И в первую очередь — со стороны родителей», — комментирует эксперт.
«На работу приезжают на общественном транспорте»
«На работу приезжают на общественном транспорте». Фото: rostovgazeta.ru
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Многие родители, по словам собеседника, потребительски относятся не только к учителям, но и к системе образования в целом. Они считают, что им все должны.

«Но бить перед учителем кулаком за то, что он сделал нерадивому школьнику замечание или повысил голос, категорически недопустимо. Это нужно пресекать, что и призван делать регламент по защите чести педагогов», — говорит Гайворонский.

Спикер напоминает, что в дореволюционной школе, учеников за провинность ставили на горох, пороли розгами. В советской школе могли дать подзатыльник.

«А сейчас даже повысить голос на школьника невозможно. Учителя сразу начнут обвинять во всех смертных грехах. Стоит чуть отругать нерадивого школьника, так многие родители сразу пишут заявления — в полицию, прокуратуру», — приводит примеры собеседник.

Защищать учителей, по словам эксперта, нужно и от некоторых учеников-хулиганов. Такие нередко встречаются в старших классах. Они крайне неуважительно относятся к учителю. А между тем, отдельно взятый хулиган способен разлагать дисциплину всего класса. На него смотрят другие школьники, ему пытаются подражать.

Школьники на перемене
Школьники на перемене. Фото: freepik
«Таких детей, конечно же, нужно воспитывать. К воспитанию должны подключаться родители, которые нередко не видят никаких проблем. И считают нормальным поведение своего ребенка. А между тем, хулиганов надо ставить на вид, подключать дисциплинарную комиссию. За хулиганство у нас сейчас из школ не исключают. А раньше это было возможно — для них предусматривались другие, специальные школы. И я считаю, что этот вопрос тоже нужно прорабатывать», — резюмирует омбудсмен.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области накажут родителей учеников, унизивших учителя на камеру.

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