Омбудсмен Гайворонский рассказал, как защитить учителей в школах Ростова

Защищать учителей, по словам эксперта, нужно и от некоторых учеников-хулиганов. Такие нередко встречаются в старших классах. Они крайне неуважительно относятся к учителю. А между тем, отдельно взятый хулиган способен разлагать дисциплину всего класса. На него смотрят другие школьники, ему пытаются подражать.