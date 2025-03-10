«Отмороженная хамка»: как требуют оплату за туалет автовокзала в Таганроге

Posted 10 марта, 13:31
Published 10 марта, 13:31
Modified 10 марта, 13:33
Updated 10 марта, 13:33
Екатерина подчеркивает, что часто приезжает в Таганрог проведать маму. И всегда ей не дает покоя один вопрос — должны ли туристы с билетом оплачивать посещение туалета на автовокзале перед отправкой автобуса.
«Этим вопросом задаются многие мои знакомые. Однажды я поинтересовалась на кассе, можно ли бесплатно пройти в туалет по билету. Мне очень тихо, неуверенно подтвердили, что по билету можно не платить», — рассказывает собеседница.
Однако, как сообщает дончанка, в этот раз с нее даже по билету потребовали 30 рублей за посещение уборной автовокзала на площади Восстания, 11.
«Я сослалась на слова кассира, что по билету якобы можно пройти бесплатно. Но женщина на входе неуверенно возразила, что у них такое не котируется. У меня в руке был телефон, я хотела показать билет, подняла руку с мобильным, а она махнула рукой — проходите. Так меня пропустили бесплатно», — говорит Екатерина.
Но когда она вернулась к месту ожидания автобуса, где ее ждала провожающая мама, сотрудница выбежала из туалета и побежала к кассам. Громко, при всех, указывая рукой в сторону Екатерины, она допрашивала кассиров — кто сказал, что вход в туалет по билетам бесплатный?
«Кассиры в отказ. Она побежала, видимо, к главной. Вместе они выскочили на улицу, окружили меня и стали тыкать пальцами, говоря, чтобы я доставала мобильный и показывала, что там наснимала. Стали пугать, что сейчас вызовут полицию. Я согласилась, что нужно действительно вызывать полицию и отказалась показать им свои личные вещи. Моя мама перепугалась не на шутку, а они назвали меня отмороженной и хамкой, хотя я вообще не хамила!» — возмущается дончанка.
Екатерина добавляет, что даже на этом история не закончилась.
«Когда, наконец, я села в автобус и он начал отъезжать, то увидела, что они стали снимать на телефон мою маму. Это очень странная ситуация. По идее, я плачу деньги за билет. Неужели в него не может входить стоимость одного бесплатного посещения туалета перед отправкой автобуса?» — недоумевает собеседница.
Выяснить ситуацию в «Автовокзалах Ростовской области» на момент публикации не удалось. Ожидание соединения с оператором справочной службы затянулось на длительный срок. Редакция направила официальный запрос.
Однако позже по одному из номеров организации корреспондента RostovGazeta переадресовали на человека, который, как он сообщил в беседе, «представляет интересы» автовокзала в Таганроге. Несмотря на немного странную беседу, спикер сообщил, что, при наличии билета, пассажир имеет право бесплатно воспользоваться санузлом на автовокзале Таганрога.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане жаловались на «туалетную мафию» на дорогах Ростовской области.