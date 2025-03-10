«Отмороженная хамка»: как требуют оплату за туалет автовокзала в Таганроге

Но когда она вернулась к месту ожидания автобуса, где ее ждала провожающая мама, сотрудница выбежала из туалета и побежала к кассам. Громко, при всех, указывая рукой в сторону Екатерины, она допрашивала кассиров — кто сказал, что вход в туалет по билетам бесплатный?